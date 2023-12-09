Российские игроки «Коламбуса» набрали семь очков в матче НХЛ с «Сент-Луисом»

ТАСС, 9 декабря. «Коламбус» со счетом 5:2 обыграл «Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Коламбуса» шайбы забросили Кирилл Марченко (2-я минута), Адам Фантилли (18), Егор Чинахов (47, 53), Александр Тексье (60). Российский нападающий Дмитрий Воронков сделал две результативные передачи. Также по одному голевому пасу на счету Чинахова и Марченко, их признали первой и третьей звездой матча соответственно. У «Сент-Луиса» отличился Роберт Томас (15, 58). Результативной передачей отметился Павел Бучневич.
«Коламбус» прервал серию из трех поражений и с 23 очками в 29 играх занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Сент-Луис» уступил во втором матче подряд, команда набрала 27 очков в 26 встречах и идет шестой в Центральном дивизионе. В следующем матче «Коламбус» 10 декабря примет «Флориду», начало игры — 21:00 мск. «Сент-Луис» в ночь на 10 декабря по московскому времени на выезде сыграет с «Чикаго».
В другом матче игрового дня «Флорида» дома победила «Питтсбург» (3:1). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 27 и был признан первой звездой матча. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счет результативную передачу.