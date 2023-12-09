Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Миннесота
43
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
Аризона
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Сент-Луис
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Питтсбург
31
Хоккей. НХЛ
10.12
Даллас
Вегас
Хоккей. НХЛ
10.12
Калгари
Нью-Джерси
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Эдмонтон
Миннесота
43
03:00
Коламбус
Сент-Луис
52
03:00
Флорида
Питтсбург
31
8.12
Ванкувер
Миннесота
20
8.12
Сиэтл
Нью-Джерси
12
8.12
Аризона
Филадельфия
14
8.12
Калгари
Каролина
32
8.12
Колорадо
Виннипег
24
Хоккей. НХЛ. Все результаты
11:22 (мск), источник: Sport24

«Эдмонтон» обыграл «Миннесоту», у Капризова «-1»

В ночь на 9 декабря (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Миннесота Уайлд». Встреча завершилась победой «Ойлерз» со счетом 4:3.

Эдмонтон
МиннесотаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

В составе победителей дубль оформил Эван Бушар, еще по шайбе забросили Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.

У «дикарей» отличились Мэтт Болди, Йоэль Эрикссон Эк и Коннор Дьюар. Нападающий Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-1».

Читайте также
Эдмонтон
4:3
1:0, 2:3, 1:0
Миннесота
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Даня Милохин, вызвавший на бой Владимира Соловьева: «Вы очень удивитесь, когда на ринге я покажу, что умею»
В Госдуме предсказали, как завершится бой Милохин — Соловьев
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь