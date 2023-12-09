«Эдмонтон» обыграл «Миннесоту», у Капризова «-1»
В ночь на 9 декабря (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Миннесота Уайлд». Встреча завершилась победой «Ойлерз» со счетом 4:3.
Эдмонтон
МиннесотаНХЛ: таблица и календарь
В ночь на 9 декабря (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Миннесота Уайлд». Встреча завершилась победой «Ойлерз» со счетом 4:3.
В составе победителей дубль оформил Эван Бушар, еще по шайбе забросили Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.
У «дикарей» отличились Мэтт Болди, Йоэль Эрикссон Эк и Коннор Дьюар. Нападающий Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-1».