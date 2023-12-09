Семь очков на троих! Русская тройка «Коламбуса» разбушевалась и прибила «Сент-Луис»

Кажется, время, когда Егор Чинахов и Дмитрий Воронков грустили в Огайо и думали о возвращении на родину, окончательно миновало. Теперь в русской тройке с Кириллом Марченко у них нет поводов хандрить. Тренеры доверяют им приличное игровое время, регулярно дают шансы в большинстве, а они — с недавних пор платят перестроечной команде набранными очками.

Этой ночью в домашнем матче с «Сент-Луисом» наши парни тянуть с дебютной шайбой не стали и отличились в первой же смене. Да еще как! Уже на второй минуте Чинахов в одиночку проскочил среднюю зону, издевательски легко раздел простеньким финтом Скотта Перуновича на чужой синей и сделал передачу на дальнюю штангу Воронкову, который великолепной вертушкой нашел под воротами Марченко. И Кирилл с убойной позиции партнеров не подвел, прошив голкипера в ближний угол.

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Причем этот гол стал для парня из Барнаула уже 30-м за «Коламбус» и помог ему побить клубный рекорд, принадлежавший Рику Нэшу, которому для достижения подобной отметки понадобилось 96 матчей. Сибиряку же для «тридцатки» хватило всего 86 игр.

На 15-й минуте команде Крэйга Беруби сравняла. К счастью для «Блю Джекетс», вскоре им вернул лидерство раззабивавшийся третий номер предыдущего драфта Адам Фантилли, забросивший свою третью шайбу за два дня и вспомнивший о своей погоне за «Колдер Трофи».

Но победным для парней Паскаля Венсана стал еще один гол в исполнении второго сочетания, случившийся уже в третьем периоде. На 47-й минуте россияне после проигранного вбрасывания оперативно сорвали позиционку гостей, всей троицей убежали в контратаку «3 в 1» с двумя догоняющими и в две передачи начертили еще один шедевр у ворот Джоэля Хофера за авторством Чинахова.

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Только на этом «Russian Line» не остановилась. В идеале голом для полного счастья должен был бы отличиться и Воронков. Однако вместо шайбы ангарского гиганта в середине третьего периода мы увидели дубль Чинахова, ставший для него вторым в его североамериканской карьере. А вот три очка за матч воспитанник омского «Авангарда» в НХЛ еще не набирал. И наверняка этот вечер он запомнит надолго.

Хозяева долго кружили по зоне гостей после удаления Ника Ледди и не решались на бросок до тех пора, пока смелость на себя не взял 59-й номер «Жакетов». Первый выстрел Егора с кистей ушел в молоко. Зато убойный щелчок с той же позиции через несколько секунд попал точно в цель — в пулю со скоростью 152 км/ч он вложил всю свою душу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239982&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Разве после того, у кого-то были вопросы, кто должен быть признан первой звездой матча?

«Я просто старался бросать изо всех сил и при этом попадать в ворота. Но я могу и лучше», — заверил Чинахов журналистов после встречи с улыбкой.

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Дефицит в три по такой игре стал для «Сент-Луиса» приговором. «Блюзмены» за пару минут до финальной сирены все-таки сподобились на свой второй гол усилиями все того же Томаса и отправились на заключительный штурм. Но закончился он лишь еще одной шайбой от француза Алекса Тексье в пустые ворота.