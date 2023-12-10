Кузнецов догнал легенду, Панарин провалился. «Вашингтон» вынес лидера сезона НХЛ

Александр Овечкин позавчера всё-таки доехал до 1500 очков за карьеру, но его «Вашингтон» проиграл третий матч подряд и выпал из зоны плей-офф на Востоке. Команда Спенсера Карбери в нынешнем сезоне идёт очень нестабильно, а тут в гости в столицу США пожаловали «Рейнджерс» — одна из лучших команд регулярки.

Впрочем, «Кэпиталз» не привыкать снимать скальп в лидеров. Недавно были победы над «Вегасом» и «Лос-Анджелесом», сегодня же досталось и «синерубашечникам».

Игорь Шестёркин пропустил уже на первой минуте матча, причём в голе Милано приняла участие вся пятёрка «Вашингтона». Оши с Кузнецовым покружили карусель, а затем защитники Карлсон и Фехервари вывели Милано на пустые ворота. Пас словака — шедевр. «Столичные» быстро открыли счёт.

Начало второго периода у «Вашингтона» тоже получилось на славу. На последних секундах большинства Евгений Кузнецов вырезал передачу на пятачок, где все забыли Энтони Манту. Канадец сыграл в касание, а Шестёркин не успел выставить клюшку на перехват.

Кстати, голевая передача позволила Кузнецову войти в топ-5 «Вашингтона» по количеству ассистов. Теперь у Евгения их 392 за клуб — столько же у легенды «Кэпиталз» 80-х Майка Гартнера. Ну, а до лидера франшизы Никласа Бекстрёма российскому центрфорварду не дотянуться.

В следующие 10 минут после гола Манты «Вашингтон» буквально добил «Рейнджерс». Сначала шикарное соло исполнил Уилсон: силовой форвард в своей зоне перехватил передачу Панарина, убежал в контратаку «2 в 1», не стал делиться шайбой с Овечкиным и здорово зарядил в самую «девятку».

А в середине периода за очередную ошибку в своей зоне гостей наказал Николя Обе-Кюбель.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239984&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

4:0 — и во второй половине игры «Рейнджерс» ничего не смогли сделать с этим результатом. Впрочем, и «Вашингтон» не усугубил дело разгромом, но в итоге «столичные» одержали уверенную победу над командой своего бывшего тренера Питера Лавиолетта.