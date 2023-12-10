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09:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль и голевая передача Кучерова принесли «Тампе» победу над «Сиэтлом»

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сиэтл
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Встреча, которая прошла в Сиэтле, завершилась со счетом 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Шайбы в составе «Тампы» забросили Энтони Cирелли (10-я минута), Ник Пол (48) и дублем отметился российский форвард Никита Кучеров (20, 64), также на его счету результативная передача. За «Сиэтл» забросили Оливер Бьоркстранд (30), Джейми Олексяк (33) и Джаред Макканн (41).

Кучеров был признан первой звездой встречи, он поднялся на первое место по заброшенным шайбам в текущем сезоне НХЛ (19), также он является лучшим бомбардиром лиги (47 очков; 19 голов и 28 голевых передач).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 бросков из 29.

«Тампа» располагается на пятом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 31 очко за 29 матчей. «Сиэтл» (23 очка, 28 матчей) занимает шестую строчку Тихоокеанского дивизиона.

Сиэтл
3:4ОТ
0:2, 2:0, 1:1
Тампа-Бэй
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