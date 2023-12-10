Дубль и голевая передача Кучерова принесли «Тампе» победу над «Сиэтлом»

Встреча, которая прошла в Сиэтле, завершилась со счетом 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Шайбы в составе «Тампы» забросили Энтони Cирелли (10-я минута), Ник Пол (48) и дублем отметился российский форвард Никита Кучеров (20, 64), также на его счету результативная передача. За «Сиэтл» забросили Оливер Бьоркстранд (30), Джейми Олексяк (33) и Джаред Макканн (41).