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25
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Чикаго
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10:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кучеров стремится в вечность. Сейчас он — не только главная звезда «Тампы», но и всей НХЛ

Русский лидер «Тампы» набрал 3 (2+1) очка против «Сиэтла».

Сиэтл
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Источник: Reuters

Никита Кучеров тащит «Тампу» за уши в плей-офф. В этой фразе нет ни капли преувеличения. Сложно представить, где бы находилась команда, если бы не вдохновенная игра россиянина. Он не только возглавляет таблицу лучших бомбардиров лиги с 47 очками, но еще идет с опережением личного рекорда результативности. Лучший результат форвард показал пять лет назад. Тогда Кучеров превзошел достижение Могильного и установил новое российское достижение в НХЛ — 128 очков в регулярном чемпионате. Сейчас его график соответствует 137 баллам! Выдержать такой темп будет невероятно сложно, учитывая состояние «Тампы» в целом. Но это случай, когда Кучеров работает не на свою статистику, чего за ним никогда не водилось, а делает все, чтобы его команда побеждала.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч с «Сиэтлом» гости начали уверенно, больше владели инициативой и острее атаковали. Шайба российского форварда, после которого «Тампа» повела 2:0, во многом стал его прямой заслугой — он не просто отправил ее в сетку с метра после отличного паса Брэйдена Пойнта, а чуть ранее совершил отбор в чужой зоне, оставив в дураках сразу трех игроков «Сиэтла».

Но дальше все пошло гораздо хуже. Хоккеисты «Кракена» добавили в скорости и оказалось, что их соперник очень уязвим и далеко не всегда способен провести игру ровно от начала и до конца. Это пока или, скорее всего, уже не «Тампа», которую боялись раньше. Смириться с действительностью и привыкнуть к тому, что она больше не входит в список фаворитов сезона, непросто. Все суперзвезды, которые трижды выводили «Болтс» в финал Кубка Стэнли и выиграли два титула, на месте. Даже Андрей Василевский, который вернулся в строй после операции на позвоночнике, постепенно набирает форму.

Однако от одной из самых замечательных команд в новейшей истории осталась только бледная тень. Возможно, ближе к весне что-то изменится в лучшую сторону. Но если раньше временные трудности воспринимались как необходимое испытание, чтобы наиграть правильные схемы и нужные сочетания к кубковым испытаниям, то сейчас пришло время перестать витать в облаках и твердо стоять на земле. Конкуренция на «Востоке», в отличие от прошлых лет, сумасшедшая. «Тампе» придется серьезно постараться, чтобы сохранить за собой место в зоне плей-офф.

«Сиэтл» лишился основного вратаря Филиппа Грубауэра, который, видимо, получил серьезное растяжение, пытаясь спасти команду в концовке второго периода при выходе «два в одного». Но винить себя в том, что у соперника есть Кучеров, а у тебя самого в лучшем случае Джаред Маккэнн — совершенно непродуктивно. «Кракен» в третьем периоде и овертайме, который начал в большинстве, имел достаточно возможностей, чтобы забить еще и победить. Но этого хозяевам сделать не удалось. Их неудачная серия без побед затянулась уже на семь матчей.

Автор: Михаил Зислис

Сиэтл
3:4ОТ
0:2, 2:0, 1:1
Тампа-Бэй
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