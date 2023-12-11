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00:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шайбы Чинахова и Воронкова не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Флоридой»

«Коламбус» дома уступил «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

Коламбус
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Обе шайбы хозяев забросили россияне Егор Чинахов и Дмитрий Воронков. Их соотечественник Кирилл Марченко отметился голевой передачей.

За гостей отличились Густав Форслинг, Картер Верхэге, Александр Барков, Мэттью Ткачак и Ээту Луостаринен. Сэм Райнхарт отдал три голевые передачи.

«Флорида» (36 очков) после 27 матчей занимает третье место в Восточной конференции НХЛ. «Коламбус» (23) после 30 игр идет предпоследним на «Востоке».

Коламбус
2:5
1:2, 0:0, 1:3
Флорида
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