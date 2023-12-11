У Овечкина антирекордная серия без голов. Погоня за Гретцки прекращается?

Последний месяц прошлого календарного года стал поистине историческим для всего мирового хоккея. Тогда — 14 декабря — «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Чикаго Блэкхокс», а лидер «столичных» Александр Овечкин оформил хет-трик. Третья шайба российского голеадора в той встрече позволила ему достичь отметки в 800 голов в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Ови стал всего лишь третьим игроком в истории НХЛ, кому удалось этого добиться.

Спустя практически ровно год «Вашингтон» вместе с Овечкиным вновь приехал в Чикаго. За время, прошедшее с момента последнего визита «столичных» в гости к «Блэкхокс», многое успело измениться: Овечкин давно опередил Горди Хоу и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов лиги, у «Кэпиталз» появился новый главный тренер, а «Чикаго» заполучил в свои ряды нового некстуана Коннора Бедарда, которому пророчат большое будущее.

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Новая встреча «Кэпс» с «ястребами» по сути была связана с преемственностью поколений — Овечкин уже переписал практически всю историю лиги, теперь эта миссия возлагается на плечи Бедарда. Даже несколько забавно, что канадский форвард еще даже не появился на свет в день, когда Ови был выбран на драфте НХЛ. Сегодня они впервые встретились друг с другом, а перед матчем обменялись несколькими взаимными приятными высказываниями.

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Без результативных действий в очном матче оба игрока не обошлись. Овечкин, например, отметился передачей в эпизоде с голом Дилана Строума, который позволил «Вашингтону» выйти вперед в матче и сохранить победное преимущество. Александр таким образом разменял новую сотню очков в карьере в чемпионата НХЛ и вместе с Сидни Кросби устремился за Полом Коффи.

Бедард также вошел в список ассистентов. Причем дважды. Молодой канадский форвард оформил две передачи и укрепил свое лидерство в бомбардирской гонке среди новичков НХЛ. В 27 матчах чемпионата Коннор набрал 23 очка (11+12).

«Вашингтон», обыграв «Чикаго», остался в первой восьмерке Восточной конференции. Причем по потерянным очкам «Кэпиталз» опережают «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» и идут среди лидеров Столичного дивизиона. Две победы подряд, восемь заброшенных шайб в двух матчах — кажется, провальную выездную серию, которая состоялась у «Кэпс» совсем недавно, уже никто не вспоминает. Почти.

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Александр Овечкин сегодня вновь не смог отметиться голом и продлил серию без заброшенных шайб до десяти матчей подряд. Таким образом, российский форвард повторил личный рекорд, установленный в сезоне-2016/17. Тогда — в период с 22 февраля по 12 марта 2017 года — Ови тоже не мог забить на протяжении десяти игр кряду. Тот сезон россиянин в итоге завершил с 33 голами. Сейчас кажется, что подобный показатель для Александра в нынешней ситуации будет отличным. Но пока в активе у лучшего российского снайпера в истории НХЛ только пять шайб, а ведь позади почти треть сезона.

«Скажу так: в последнее время я немного взволнован. В начале сезона у меня было ощущение, что у Ови много шансов забить, что все нормально. Ведь каждый переживает взлеты и падения, и если у тебя есть шансы, то в конечном счете ты их реализуешь. В последнее время эти возможности стали иссякать. Разве что за исключением моментов после выигранных вбрасываний. Очевидно, Александра изматывает игра в спецбригадах большиства. Это меня беспокоит», — высказался накануне главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

Объяснений столь неудачной статистики Овечкина несколько. Это касается и провальной игры «Вашингтона» в большинстве, по реализации которого «Кэпс» остаются худшими в лиге в этом сезоне, и общей результативности команды. 64 заброшенные шайбы в 25 матчах — по этому показателю «столичные» уступают только «Сан-Хосе Шаркс», главному неудачнику сезона.

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В системе Карбери перестала извлекаться польза из сильных сторон Овечкина — то есть броска. Все команды лиги давно знают, чем и в каком месте площадки россиянин наиболее опасен. Но до этого сезона никто не мог справиться с щелчками Ови из собственного офиса. Сейчас же их практически нет в принципе.

«Вашингтон» потерял в качестве в позиционной атаке и своими комбинациями не представляет большой опасности, которая вынуждала бы соперников отклеиваться от Овечкина. В конце концов, теряет в активности и сам Александр, что естественно в его возрасте. И в этом, конечно, есть небольшой сюр: перед стартом сезона он принял решение запатентовать свою же фразу «I"m okay. Russian machine never breaks» («Я в порядке. Русская машина не ломается»), но с самого же начала чемпионата мощно забуксовал.

Отставание от Уэйна Гретцки тем временем составляет все те же 67 голов.