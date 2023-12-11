Русский гений превзошел величайшего Гретцки! Панарин покоряет Нью-Йорк, выдавая невероятную серию

«Кто шикарно подготовился к сезону — так это Артемий Панарин. Сейчас его называют главным претендентом на звание лучшего игрока сезона в НХЛ. Собственно, это автоматически означает “лучший хоккеист планеты”. Первостепенно то, что Панарин отбросил все лишнее, бесполезное, наносное и занят исключительно хоккеем. Собственно, этого ему и не хватало для величия. Уж не знаю, кто и что подсказал Панарину перед этим сезоном, или он сам все сообразил, но поступил коркинский гений правильно. Он вышвырнул гаджеты, обрил свои золотистые кудри, перезапустившись, заявил, что не ему судить о политике, а вот Россию он обожает, и сосредоточился на игре».

Платон Беседин, писатель

«Когда у человека рождается ребенок, это придает ему дополнительных сил. Артемий обладает феноменальным талантом и работоспособностью. Все это вкупе и дает ему тот результат, который у него сейчас есть. Дай бог, чтобы у него все обошлось без травм, чтобы дальше все продолжалось в том же темпе».

Никита Щитов, экс-игрок клубов НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин начал очередной сезон Национальной хоккейной лиги так, что заставил говорить о себе не только профессионалов, но и тех, кто с хоккеем особо не связан. На старте регулярного чемпионата парень из Коркина выдал результативную серию из 15 матчей, затем на протяжении 3 игр перевел дух и продолжил штамповать очки. Он — главный претендент на приз самому ценному игроку чемпионата — «Харт Трофи», да и за награду лучшему бомбардиру «Арт Росс Трофи» вполне способен зарубиться.

Особенно хорошо у Панарина получается радовать жителей Нью-Йорка — города, где он стал самым дорогим русским игроком НХЛ, настоящей суперзвездой, а недавно еще и отцом. Позади два месяца сезона, а Артемий до сих пор ни разу не покидал лед «Мэдисон-сквер-гарден» без набранных очков. В ночь с воскресенья на понедельник эта прекрасная традиция продолжилась.

«Синерубашечники» принимали «Лос-Анджелес», одержали уверенную победу со счетом 4:1, а удалившийся в первом периоде Хлебушек во второй двадцатиминутке наказал за грубость соперников. Дрю Даути отправился в штрафной бокс за удар клюшкой, а Панарин записал на свой счет 38-е очко и 22-ю результативную передачу в сезоне.

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Ассист оказался историческим — Артемий превзошел достижение Уэйна Гретцки. Да-да, пока все ждут нечто подобного от Александра Овечкина, Панарин делает. На старте сезона-1996/1997 величайший из канадцев набирал за «Рейнджерс» баллы в 10 первых домашних играх сезона, у уральского самородка таких встреч теперь 11. Осталось догнать и перегнать Майка Роджерса, который ровно 30 лет назад не останавливался на протяжении 15 стартовых матчей на родном льду.

Ну и еще одна красивая история из матча «Нью-Йорк» — «Лос-Анджелес». Вратарь Джонатан Куик провел в составе «Кингз» 16 лет, выиграл с ними парочку Кубков Стэнли, но в марте этого года был обменян в «Вегас». Обменян не с красивой церемонией прощания и почестями, а с уведомлением в виде телефонного звонка.

С «Голден Найтс» легендарный кипер взял еще одну серебряную чашку — уже в качестве резервиста, затем оказался в «Рейнджерс» и решил пережить вторую молодость. Против бывшего клуба Куик был очень хорош, отразил 25 из 26 бросков по своим воротам, порою творил на ленточке настоящие чудеса и одержал совершенно заслуженную победу.

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«Рейнджерс», кстати, вернулись на первую строчку в Восточной конференции. Останутся на ней до конца регулярного чемпионата?