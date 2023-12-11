«Другого варианта нет». Ротенберг дал совет Овечкину, как прервать безголевую серию

Овечкин не забивает в 10 матчах подряд и повторил свой антирекорд в НХЛ.

"Что делать Овечкину? Продолжать бросать. Другого варианта нет. Надо бросать дальше. И он обязательно забьет.

Сашу «читают», уже привыкли к его броскам. Современные технологии позволяют изучать каждого игрока. Голкиперы досконально знают, как бросает Овечкин, с какого угла идет шайба. Они знают, что пас придет именно в эту точку, и оттуда последует щелчок. То, что проходило вчера, сегодня не пройдет. Это хоккей.

Главное ему пожелать здоровья, чтобы он играл как можно дольше. В таком случае он точно побьет рекорд Уэйна Гретцки. Это как Яромир Ягр говорил в свое время: «Когда человеку только 30 лет, он тренируется Х часов. А когда ему уже 40 лет, то надо тренироваться 10Х часов. По‑другому никак», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».