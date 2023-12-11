«Другого варианта нет». Ротенберг дал совет Овечкину, как прервать безголевую серию
Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину необходимо продолжать бросать по воротам, чтобы прервать серию без голов.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину необходимо продолжать бросать по воротам, чтобы прервать серию без голов.
Овечкин не забивает в 10 матчах подряд и повторил свой антирекорд в НХЛ.
"Что делать Овечкину? Продолжать бросать. Другого варианта нет. Надо бросать дальше. И он обязательно забьет.
Сашу «читают», уже привыкли к его броскам. Современные технологии позволяют изучать каждого игрока. Голкиперы досконально знают, как бросает Овечкин, с какого угла идет шайба. Они знают, что пас придет именно в эту точку, и оттуда последует щелчок. То, что проходило вчера, сегодня не пройдет. Это хоккей.
Главное ему пожелать здоровья, чтобы он играл как можно дольше. В таком случае он точно побьет рекорд Уэйна Гретцки. Это как Яромир Ягр говорил в свое время: «Когда человеку только 30 лет, он тренируется Х часов. А когда ему уже 40 лет, то надо тренироваться 10Х часов. По‑другому никак», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».
38-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 827 голами. По этому показателю россиянин уступает только канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 шайбы.