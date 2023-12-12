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07:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Джон Таварес повторил редкое достижение Александра Могильного 19-летней давности

Сегодня, 12 декабря, «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AFP 2023

Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0 — ОТ).

В составе гостей 2 (1+1) результативными действиями отметился капитан команды Джон Таварес. Второе очко в матче стало для Тавареса 1000-м за карьеру в НХЛ. Джон стал 98-м игроком, набравшим 1000 очков в НХЛ. В активе нападающего «кленовых листьев» стало 435 шайб и 565 результативных передач в 1054 матчах в лиге.

Примечательно, что исторического рубежа Таваресу удалось достичь в гостевом матче с «Айлендерс». В 2009 году «островитяне» выбрали нападающего под первым номером на драфте НХЛ. Он отыграл за клуб из Нью-Йорка до 2018 года, после чего перешёл в «Торонто».

Таварес стал всего шестым игроком за всю историю НХЛ, кому удалось набрать 1000-е очко в лиге в матче со своей бывшей командой. Одним из таких хоккеистов в 2004 году стал российский форвард Александр Могильный, который также уже выступая за «Торонто», набрал 1000-е очко в НХЛ в матче со своей бывшей командой — «Баффало Сэйбрз».

В этот список также входят Джонни Буцик (1972), Брайан Пропп (1994), Кейт Ткачук (2008) и Мариан Госса (2014).

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