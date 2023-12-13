Этот русский самородок переписывает историю Америки! У Панарина — 700 очков в НХЛ и шанс на вечный рекорд

Алексей Терещенко, чемпион мира:

«Артемий Панарин и дальше будет штамповать. И вообще, он один из лучших нападающих в НХЛ. Радует, что наш парень в лидерах бомбардирской гонки, и что он бьет рекорды. Это здорово».

Мика Зибанежад, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс»:

«Он суперзвезда. Иногда его игра лишает дара речи. Я очень рад, что он в нашей команде».

Михаил Бирюков, экс-вратарь сборной России:

«Артемий молодец, можно только порадоваться за него. По его интервью мы видим повзрослевшего парня, мастерюгу. Это звезда НХЛ с большой буквы. Панарин оправдывает те надежды, которые на него возложили в “Нью-Йорк Рейнджерс”. Всегда приятно за наших ребят. Панарин — посол России в Нью-Йорке от хоккея. Дай бог, чтобы у Артемия не было травм, и он дальше нес знамя нашей страны в этом клубе».

Российская суперзвезда «Рейнджерс» продолжает собирать комплименты по обе стороны океана. Старт нового сезона в исполнении Панарина получился настолько сумасшедшим, что болельщикам и экспертам остается лишь восхищаться и ломать голову, что же помогло уроженцу небольшого челябинского городка Коркино заиграть еще ярче. Смена главного тренера у «рейнджеров»? Рождение сына? Отказ от кнопочного телефона и стрижка наголо?

Причины могут быть разными, но с фактами спорить бесполезно — Артемий рвет и мечет, едва ли не в каждом матче переписывая русскую историю НХЛ и историю «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча с «Торонто», которая состоялась в ночь со вторника на среду по московскому времени, не стала исключением.

Противостояние с «Мэйпл Лифс» началось для хозяев льда просто катастрофически. В первом периоде они уступили по броскам в створ ворот со счетом 3−11, но еще страшнее выглядели цифры на табло — 1:4. Впрочем, один из лидеров Восточной конференции даже не думал сдаваться, а в погоню его отправил как раз Панарин.

Во второй половине второй двадцатиминутки парни с Бродвея заработали два большинства подряд и со второй попытки наказали «Кленовых листьев». Артемий участвовал в розыгрыше лишнего на позиции защитника, перехитрил вратаря и полевых хоккеистов «Торонто» ложным замахом и не оставил шансов для промаха Мике Зибанежаду.

12 стартовых домашних игр сезона — 12 игр с очками для Панарина. Рекорд франшизы принадлежит Майку Роджерсу и застыл на отметке в 15 встреч. Сможет ли Хлебушек превзойти этого парня из 80-х?

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Вскоре «Нью-Йорк» сократил свое отставание до минимума, на этот раз себя проявил другой российский хоккеист в составе «Рейнджерс». Игорь Шестеркин остался в рамке даже после четырех шайб, которые он пропустил за 12 минут, и доказал, что ему доверяют не зря. Именно с его классного спасения началась голевая атака «рейнджеров», которая поставила под вопрос итоговую победу «Торонто».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240005&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но в составе гостей сегодня нашелся свой гений. Остон Мэттьюс выдал лучший матч в регулярном чемпионате, набрал 4 очка и подвинул Никиту Кучерову с первой строчки в списке лучших снайперов лиги, обеспечив «Листьям» победу с крупным счетом — 7:3.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240006&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, этот вечер стал очень важным и в биографии Панарина. Благодаря ассисту, Артемий стал 15-м российским хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 700 очков в регулярных чемпионатах. Важная веха! Догнать Александра Овечкина, конечно, нереально, но попробовать пробиться в топ-5 можно — там сейчас разместился Алексей Ковалев с 1029 результативными баллами. Было бы неплохо для парня, который начал играть в лучшей лиге мира почти в 24 года.