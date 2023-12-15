Овечкин сокрушил антирекорд! Впервые за 18 лет в Америке великий русский снайпер не забил в 11 играх подряд

Город братской любви — так называют Филадельфию, первую столицу США. Этот город может стать поворотным в современной истории и действующей столицы Штатов, а, вернее, хоккейной команды из Вашингтона, в которой в последнее время происходит масса событий.

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Событие первое — безголевая серия Александра Овечкина, которая до игры против «Флайерз» достигла 10 матчей и стала повторением худшего результата в карьере российского снайпера. Очередной ноль в графе заброшенных шайб означал бы, что Овечкин уже документально и юридически оформил свой худший отрезок за 18 лет в НХЛ и его спад не носит случайный характер.

Событие второе — отсутствие в составе на матч с «Летчиками» Евгения Кузнецова. Он в третий раз за сезон выбыл из состава из-за болезни, а заменил россиянина новичок Мэтью Филипс. Три матча назад Кузнецов отсидел в запасе игру против «Аризоны» — таковым был воспитательный момент от главного тренера, но после этого Евгений смог взбодриться и набрал 2 (1+1) очка в последующих трех играх. Челябинец центрил в звене с Сонни Милано и Ти Джеем Оши и эта тройка была полностью переделана: Милано с «Филадельфией» остался в запасе, а вместо него из фарм-клуба был вызван Джо Снивли.

С точки зрения турнирной ситуации этот матч был очень важен для обеих команд, так как «Филадельфия» шла на втором месте в дивизионе, а «Столичные» — на третьем с небольшим отставанием. Поэтому помимо личных переживаний для «Кэпиталз» было важно и просто набрать очки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240027&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге вышло так, что главный российский герой «Вашингтона» снова остался в тени. За три периода основного времени Овечкин отыграл 21 минуту, нанес 3 броска в створ, заработал «-1» по показателю полезности и сделал 1 силовой прием. «Вашингтон» дважды по ходу матча вел в счете, но преимущество упустил, а ближе к концу основного времени утратил инициативу.

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Все завершилось в серии буллитов (4:3 Б в пользу «Флайерз»), в которой Овечкин не участвовал, а «Филадельфия» была более удачливой за счет двух реализованных попыток от Шона Кутюрье и Бобби Бринка.

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Овечкин не забивает с 22 ноября. За 11 матчей без голов он набрал 4 очка за результативные передачи, но понятно, что от Александра ждут совсем не этого. В 26 матчах на счету капитана «Вашингтона» лишь 5 шайб, и теперь у него официально идет худший отрезок в карьере.

Когда он завершится и вернется ли Александр на свой прежний уровень? 17 и 18 декабря «Вашингтон» ждут выездные матче против «Нэшвилла» и «Каролины», а перед Рождеством команда проведет еще три игры — с «Айлендерс», «Коламбусом» и «Тампой».