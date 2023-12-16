В «Вашингтоне» высказались об безголевой серии Овечкина

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«Он получает хорошие шансы и свободное пространство. Он чувствует себя так же уверенно, как и всегда, и знает, что это лишь вопрос времени, когда некоторые из этих шансов начнут приносить пользу. Необходимо сосредоточиться на процессе», — приводит слова Карбери The Hockey News.

Он также отметил, что необходимо сосредоточение на том, чтобы находить свободное пространство. По его словам, также важно обратить внимание на сменах в зоне защиты и лучше справляться с обработкой шайбы.

«Я думаю, он это знает. Он знает, что его возможности и броски в конечном итоге начнут приносить пользу. И я думаю, что, как только оно произойдет, по мнению Макмайкла, это может привести к снежному кому», — добавил Кабери.