Панарин все ближе к историческому рекорду клуба! Русский форвард снова в тройке лучших бомбардиров сезона

«Рейнджеры» дома встречались с «Анахаймом», имея в пассиве три поражения в четырех предыдущих матчах, и матч против забарахливших «Уток» (четыре проигрыша подряд) был шансом на выправление ситуации. По традиции, одним из главных героев матча (5:1) стал российский нападающий «Синерубашечников» Артемий Панарин, оформивший ассистентский дубль. Эти две передачи помогли россиянину вернуться в тройку лучших бомбардиров сезона: теперь у Хлебушка 41 (16+25) очко в 28 встречах.

Калифорнийцы открыли счет в середине первого периода, но для «Дакс» этот успех оказался единственным. Спустя три минуты Крис Крайдер счет сравнял, и после этого забивали только «Рейнджеры». Первый гол Крайдера стал 500-м очком в карьере 32-летнего американца, который является лучшим снайпером «Рейнджерс» в текущем сезоне (16 шайб).

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Панарин поучаствовал во втором голе Крайдера, который был забит в большинстве, а в третьем периоде отметился передачей на Мику Зибанеджада, который также был успешен при розыгрыше преимущества. Эти два голевых паса приблизили Панарина к клубному рекорду Марка Роджерса в сезоне-1983/1984: это рекорд по длительности результативной серии в домашних матчах со старта сезона. У Роджерса она длилась 15 матчей, у Артемия серия составляет 13 матчей и имеет шанс продолжиться.

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Отдельно стоит отметить и голкипера «Рейнджерс» Джонатана Куика, который одержал свою девятую победу в 10 матчах за «Синерубашечников». Он отразил 29 бросков из 30 и в некоторых моментах откровенно спас команду — Игорю Шестеркину есть о чем задуматься.

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