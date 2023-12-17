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10:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Миннесота» с Капризовым победила «Ванкувер» по буллитам в матче НХЛ

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. «Миннесота Уайлд», за которую выступает олимпийский чемпион Игр-2018 Кирилл Капризов, переиграла в серии буллитов «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2023

Встреча, прошедшая в субботу в Сент-Поле, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В основное время шайбы забросили Фредерик Годро (19-я минута) у хозяев и Тедди Блюгер (24) у гостей, а в серии буллитов единственный бросок реализовал Матс Цуккарелло. Среди тех, кто не реализовал буллиты, были Капризов и российский форвард «Ванкувера» Алексей Кузьменко.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Миннесота» одержала третью победу подряд, набрала 28 очков и идет на 10-м месте в таблице Западной конференции НХЛ. «Ванкувер», оборвавший четырехматчевую победную серию, занимает на Западе вторую строчку (42 балла).

Миннесота
2:1Б
1:0, 0:1, 0:0, 0:0
Ванкувер
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