«Миннесота» с Капризовым победила «Ванкувер» по буллитам в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Сент-Поле, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В основное время шайбы забросили Фредерик Годро (19-я минута) у хозяев и Тедди Блюгер (24) у гостей, а в серии буллитов единственный бросок реализовал Матс Цуккарелло. Среди тех, кто не реализовал буллиты, были Капризов и российский форвард «Ванкувера» Алексей Кузьменко.