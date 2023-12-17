«Миннесота» с Капризовым победила «Ванкувер» по буллитам в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Сент-Поле, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В основное время шайбы забросили Фредерик Годро (19-я минута) у хозяев и Тедди Блюгер (24) у гостей, а в серии буллитов единственный бросок реализовал Матс Цуккарелло. Среди тех, кто не реализовал буллиты, были Капризов и российский форвард «Ванкувера» Алексей Кузьменко.
«Миннесота» одержала третью победу подряд, набрала 28 очков и идет на 10-м месте в таблице Западной конференции НХЛ. «Ванкувер», оборвавший четырехматчевую победную серию, занимает на Западе вторую строчку (42 балла).