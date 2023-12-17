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11:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Питтсбург» Малкина потерпел разгромное поражение в матче с «Торонто»

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» потерпели крупное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мейпл Лифс».

Питтсбург
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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась со счетом 7:0 (3:0, 3:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе победителей шайбы забросили Мэтт Нис (2-я минута), Митч Марнер (11), Бобби Макманн (19), Макс Доми (23), Джон Таварес (25), Ноа Грегор (35) и Вильям Нюландер (55).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин очков не набрал и продлил свою безголевую серию до восьми матчей подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.

В других матчах дня голевая передача Валерия Ничушкина не спасла «Колорадо Эвеланш» от поражения в игре с «Виннипег Джетс» (2:6), за который отличился Владислав Наместников, «Монреаль Канадиенс» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3), а «Филадельфия Флайерз» с минимальным счетом выиграла у «Детройт Ред Уингз» (1:0).

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Торонто
7:0
3:0, 3:0, 1:0
Питтсбург
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