«Питтсбург» Малкина потерпел разгромное поражение в матче с «Торонто»

Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась со счетом 7:0 (3:0, 3:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе победителей шайбы забросили Мэтт Нис (2-я минута), Митч Марнер (11), Бобби Макманн (19), Макс Доми (23), Джон Таварес (25), Ноа Грегор (35) и Вильям Нюландер (55).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин очков не набрал и продлил свою безголевую серию до восьми матчей подряд.

В других матчах дня голевая передача Валерия Ничушкина не спасла «Колорадо Эвеланш» от поражения в игре с «Виннипег Джетс» (2:6), за который отличился Владислав Наместников, «Монреаль Канадиенс» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3), а «Филадельфия Флайерз» с минимальным счетом выиграла у «Детройт Ред Уингз» (1:0).