Овечкин снова не забил, хотя шансы были. Его безголевая серия ужасает

«Вот увидите, за следующую неделю он забьет 10 голов — как только мы перестанем о нем говорить», — заявил на днях Роман Ротенберг об Александре Овечкине. Но о какой популяризации хоккея можно размышлять, если мы готовы забыть на какое-то время о самом известном российском хоккеисте в истории? Да и вряд ли самому Александру это поможет, его проблемы с результативностью совсем не связаны с тем, что утром в спортивных СМИ выходят новости, забил ли Ови сегодня.

Особое внимание медиа к нему приковано еще с 2004 года, когда «Вашингтон» выбрал его на драфте под первым номером. А критиковали Ови вплоть до 2018-го. После Кубка Стэнли этот градус сильно спал.

К матчу с «Нэшвиллом» Овечкин подошел с безголевой серией в 11 матчей. Причем набрал он в них всего 4 очка. Есть проблемы и у самого «Вашингтона». В этих 11 играх «Кэпиталз» одержали лишь 5 побед и выпали из зоны плей-офф.

Игра с «Предаторз» началась для «Вашингтона» неудачно. Уже на пятой минуте Колтон Сиссонс вывел хозяев вперед, реализовав большинство. Оставшаяся часть первого периода прошла без особого преимущества одной из команд. Зато во втором периоде судья подарил отличную возможность для Овечкина прервать безголевую серию, оставив «Нэшвилл» втроем против пятерых. Причем второе удаление оставляет определенные вопросы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4oN998PIOjQ?si=Hy41oARAb1UqKVIb" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Большинство «Вашингтон» все же реализовал, и в этом голе принял участие Ови: после его наброса шайбу подправил Дилан Строум, а затем Оши протолкнул ее в пустые ворота.

Шансов отличиться у Овечкина было достаточно. Несколько раз партнеры выводили его на бросок из «офиса», но Сарос каждый раз успевал перемещаться и отражать могучие щелчки Александра.

В начале третьего периода Ови снова вписал свое имя в протокол. На этот раз удалением за удар клюшкой. В две минуты «Нэшвилл» не уложился — забросить удалось, когда Александр уже появился на льду. Отличился Яков Тренин, для которого эта шайба стала седьмой в сезоне. У Овечкина пока только пять.

В концовке Коди Гласс вновь подарил «Вашингтону» большинство. «Кэпиталз» сняли вратаря, выводили Овечкина на бросок, но все тщетно. Закончилось тем, что сам Гласс выбежал на пустые ворота, а Дилан Строум его снес, так и не дав забросить первую шайбу в сезоне.