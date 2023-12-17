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11:34 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в матче НХЛ. Бобровский отметился голевой передачей

Российский голкипер отразил 38 бросков.

Флорида
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Источник: nhl.com

ТАСС, 17 декабря. «Флорида» со счетом 5:1 победила «Эдмонтон» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Картер Верхаге (6-я, 41-я минуты), Брэндон Монтур (19), Александр Барков (20) и Сэм Беннетт (37). У проигравших отличился Зак Хайман (29). На 45-й минуте форвард «Эдмонтона» Сэм Ганье не реализовал штрафной бросок. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 39. Он отметился результативной передачей в эпизоде с четвертым голом команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Флорида» занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, на счету команды 38 очков в 30 матчах. «Эдмонтон» идет шестым в Тихоокеанском дивизионе с 27 очками в 28 матчах. В следующем матче «Флорида» 19 декабря в гостях сыграет с «Калгари», «Эдмонтон» на день позже на выезде встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Сент-Луис» в овертайме одержал домашнюю победу над «Далласом» (4:3). У гостей шайбу забросил нападающий Евгений Дадонов, у хозяев передачей отметился Алексей Торопченко.

Две передачи сделал форвард «Тампы» Никита Кучеров, который продолжает возглавлять список бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ, на его счету 52 очка (20 голов + 32 передачи). Его команда в гостях уступила «Калгари» (2:4). «Миннесота» по буллитам дома обыграла «Ванкувер» (2:1), «Филадельфия» победила «Детройт» (1:0), «Аризона» оказалась сильнее «Баффало» (2:0), «Лос-Анджелес» в гостях в серии буллитов переиграл «Сиэтл» (3:2).

Эдмонтон
1:5
0:3, 1:1, 0:1
Флорида
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