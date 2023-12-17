«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в матче НХЛ. Бобровский отметился голевой передачей

ТАСС, 17 декабря. «Флорида» со счетом 5:1 победила «Эдмонтон» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Картер Верхаге (6-я, 41-я минуты), Брэндон Монтур (19), Александр Барков (20) и Сэм Беннетт (37). У проигравших отличился Зак Хайман (29). На 45-й минуте форвард «Эдмонтона» Сэм Ганье не реализовал штрафной бросок. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 39. Он отметился результативной передачей в эпизоде с четвертым голом команды.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sEsCgmc6An8?si=pPxXLzHbDSDDufQu" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Флорида» занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, на счету команды 38 очков в 30 матчах. «Эдмонтон» идет шестым в Тихоокеанском дивизионе с 27 очками в 28 матчах. В следующем матче «Флорида» 19 декабря в гостях сыграет с «Калгари», «Эдмонтон» на день позже на выезде встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Сент-Луис» в овертайме одержал домашнюю победу над «Далласом» (4:3). У гостей шайбу забросил нападающий Евгений Дадонов, у хозяев передачей отметился Алексей Торопченко.