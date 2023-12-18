В честь Овечкина в Америке называют детей, но его катастрофа продолжается. Великий снайпер не забивает 13 матчей!
Спасать «Вашингтон» пришлось Евгению Кузнецову.
Спасать «Вашингтон» пришлось Евгению Кузнецову.
Матч «Каролины» и «Вашингтона» стал первой встречей с бывшими одноклубниками защитника «Ураганов» Дмитрия Орлова, который провел за «Столичных» добрый десяток лет. Орлов играл заметную роль в чемпионском «Вашингтоне», был частью «русской банды» и уходил из «Кэпиталз» с нескрываемой ностальгией, не сумев договориться о новом контракте. В «Каролине» он оказался транзитом через «Бостон», куда был продан вместе с Гарнетом Хэтэуэем, и в новой команде у Орлова дела обстоят неплохо.
Хотя Дмитрий играет в третьей паре обороны вместе с Джаленом Четфилдом, эта связка очень эффективно играет в равных составах: Орлов и Четфилд занимают третье место среди пар защитников во всей лиге по количеству пропущенных их командой голов.
Впрочем, был в составе «Вашингтона» человек, которому наверняка особенно хотелось забить в ворота «Каролины» — это Александр Овечкин, которого со всех сторон прессуют цифрами его безголевой серии. Скинуть груз с плеч и забросить долгожданную шайбу в ворота соперника по дивизиону — желание вполне логичное, но воплотить его в жизнь Ови снова не удалось. 4 броска в створ, 1 перехват и 3 силовых приема — вот весь «улов» Александра, который на этот раз не набрал очков за передачи и не участвовал в победной для «Столичных» серии буллитов.
Сама серия штрафных бросков оказалась достаточно короткой. «Вашингтону» не пришлось выпускать третьего бьющего, поскольку удачная попытка Евгения Кузнецова все решила заранее.
Безголевая серия Овечкина достигла 13 матчей — чертовой дюжины.
«Лично я просто надеюсь, что он забьет парочку голов в пустые ворота, чтобы понизить это давление на себя. Очевидно, что он не в порядке в плане психологии», — отметил обозреватель Russian Machine Never Breaks Крис Серулло.
Что же касается «Каролины», то Орлова великолепно поприветствовали бывшие одноклубники, нанеся ему рассечение, после которого он отправился зашивать рану в раздевалку, но вернулся. А голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 20 выстрелов из 21 и мог принести «Каролине» победу, но Евгений Кузнецов оказался хитрее.
Автор: Максим Замятин