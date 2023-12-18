В честь Овечкина в Америке называют детей, но его катастрофа продолжается. Великий снайпер не забивает 13 матчей!

Матч «Каролины» и «Вашингтона» стал первой встречей с бывшими одноклубниками защитника «Ураганов» Дмитрия Орлова, который провел за «Столичных» добрый десяток лет. Орлов играл заметную роль в чемпионском «Вашингтоне», был частью «русской банды» и уходил из «Кэпиталз» с нескрываемой ностальгией, не сумев договориться о новом контракте. В «Каролине» он оказался транзитом через «Бостон», куда был продан вместе с Гарнетом Хэтэуэем, и в новой команде у Орлова дела обстоят неплохо.

Хотя Дмитрий играет в третьей паре обороны вместе с Джаленом Четфилдом, эта связка очень эффективно играет в равных составах: Орлов и Четфилд занимают третье место среди пар защитников во всей лиге по количеству пропущенных их командой голов.

Впрочем, был в составе «Вашингтона» человек, которому наверняка особенно хотелось забить в ворота «Каролины» — это Александр Овечкин, которого со всех сторон прессуют цифрами его безголевой серии. Скинуть груз с плеч и забросить долгожданную шайбу в ворота соперника по дивизиону — желание вполне логичное, но воплотить его в жизнь Ови снова не удалось. 4 броска в створ, 1 перехват и 3 силовых приема — вот весь «улов» Александра, который на этот раз не набрал очков за передачи и не участвовал в победной для «Столичных» серии буллитов.

Сама серия штрафных бросков оказалась достаточно короткой. «Вашингтону» не пришлось выпускать третьего бьющего, поскольку удачная попытка Евгения Кузнецова все решила заранее.

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Безголевая серия Овечкина достигла 13 матчей — чертовой дюжины.

«Лично я просто надеюсь, что он забьет парочку голов в пустые ворота, чтобы понизить это давление на себя. Очевидно, что он не в порядке в плане психологии», — отметил обозреватель Russian Machine Never Breaks Крис Серулло.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240042&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что же касается «Каролины», то Орлова великолепно поприветствовали бывшие одноклубники, нанеся ему рассечение, после которого он отправился зашивать рану в раздевалку, но вернулся. А голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 20 выстрелов из 21 и мог принести «Каролине» победу, но Евгений Кузнецов оказался хитрее.