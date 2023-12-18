«ШаранГОЛович!» Белорусский форвард — яркая вспышка в унылом канадском клубе

Весной «Калгари» убрал не только Дэррила Саттера. Клуб, где половина состава сыграла ниже своего уровня, решил обменять лучшего бомбардира сезона и свежеиспечённого «капитана Канаду» Тайлера Тоффоли. Говорят, дело было не только в хоккее и в том, что его контракт истекал — Тоффоли был одним из верных соратников Саттера, с которым работал ещё в чемпионском «Лос-Анджелесе», при этом большинству остальных лидеров тренер не нравился.

Праворукий Тоффоли отправился в «Нью-Джерси», которым нужен был снайпер с «неправильным» хватом, а «Калгари» получил взамен пик третьего раунда и Егора Шаранговича. В укороченном ковидном сезоне белорус ворвался в основу «дьяволов» и показывал прекрасный прогресс — однако после того, как «Нью-Джерси» существенно усилил состав, игровое время и результативность белоруса сократились. Несмотря на это, именно Шарангович был основным активом, который получил «Калгари» в обмене своего лидера.

Смена Саттера на Райана Хаску не помогла оживить команду: «Калгари» болтается около зоны плей-офф без особых перспектив, получивший $ 10,5 млн Джонатан Юбердо набирает менее 0,5 очка за матч и уверенно идёт к званию худшего контракта НХЛ. На довольно печальном фоне выделяется Шарангович: именно он с 11 шайбами — лучший снайпер «Флэймз», причём шесть этих голов были забиты за пять последних матчей. Как же произошло преображение?

«Егор был недоволен своим игровым временем и тем, как его использовали в “Дэвилз”. Мы договорились о сделке с “Калгари” и уже во время обмена подписали двухлетний контракт. Егор рассчитывает на игру в топ-6 в новой для себя команде», — говорил летом агент игрока Дэн Мильштейн. При этом сезон белорус начал вовсе не в ведущих звеньях: новый тренерский штаб «Флэймз» всё-таки пытался расшевелить старых лидеров, и поначалу Шарангович чаще выходил на лёд в четвёртом звене с силовиками Гриром и Дьюром. Хаска в попытках разбудить атаку перемешивал звенья, безуспешно наигрывал Егора в тройке Кадри, потом отправил Шаранговича в первое звено к Линдхольму и Манджапане — и тут попёрло.

Голы Шаранговича на этом отрезке получались очень разными. Символично, что серию открыла игра против бывшей команды, «Нью-Джерси»: Егор в меньшинстве обокрал слегка потерявшегося в пространстве Ондржея Палата и забил. Потом у белоруса в активе были и классные кистевые после контратак, и подправления с пятака, и зачастую просто замыкания на пустые ворота — но туда надо было ещё пробиться. Массивный форвард умеет это делать, и его жёсткость помогает не только в атаке, но и в обороне.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9AScfrMIlzk" title="Flames' Yegor Sharangovich Tucks Backhand Top Shelf For Short-Handed Revenge Goal" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Райан Хаска долгое время пытался найти белорусскому новичку подходящую роль — и после трудных поисков это получилось. «Когда игроки попадают в новую команду после обмена, им требуется время — они привыкают к партнёрам, новым настройкам игры, тому, как вообще живёт эта команда. Шарангович — весьма одарённый форвард, и сейчас он начинает чувствовать себя комфортно в нашей команде», — недавно сказал тренер, который сам является новичком на посту главного в НХЛ.

Впрочем, не только голы являются силой белоруса в этом году. Шарангович — не самый часто используемый форвард команды в меньшинстве, но дважды забил «4 на 5» плюс дважды в такой ситуации помог отличиться Блайку Коулману. Белорус — ещё и лучший буллитёр команды, который реализовал три своих послематчевых попытки из четырёх. Правда, партнёры Шаранговича суммарно забили… 1 из 12 попыток, из-за чего «Калгари» проиграл все буллитные серии сезона.

В соцсетях «Калгари» белоруса уже называют «Шаранголович» — логичный каламбур. Правда, партнёры называют Егора иначе, Шарки, хотя к «Сан-Хосе» он отношения не имеет. «Меня так называли ещё в “Динамо”, когда там играло много канадцев и американцев. После перехода в “Нью-Джерси” я потерял это прозвище, меня начали называть Шара — и вот я снова Шарки, и мне это нравится», — с улыбкой говорил Шарангович местным журналистам. Партнёры отмечают, что белорус имеет самый мощный бросок в команде, и это подтверждает продвинутая статистика НХЛ: Шарангович — лишь один из двух форвардов «Калгари» (второй — Баклунд), который смог придать шайбе скорость более 145 миль в час.

С точки зрения статистики Шарангович повторил рекорд для дебютантов «Калгари»: если он забьёт в шестом матче подряд, то превзойдёт достижения Кента Нильссона и Джо Маллена из 1980-х. Оба форварда — культовые для команды фигуры. Если брать всю НХЛ в декабре, то Шарангович уступает только Остону Мэттьюсу и Томашу Гертлу. Однако повторимся: ценность белорусского форварда для «Калгари» не только в голах: он нейтрализует меньшинство, хорош в отборе и не боится принимать шайбы на себя. Пока что Шарангович — четвёртый бомбардир команды (11+8 в 31 игре).

«Может быть, “Калгари” сорвал джекпот в обмене, который не выглядел выигрышным в тот момент, когда только состоялся», — пишет автор канадского телеканала Sportsnet Эрик Фрэнсис. Тоффоли в «Нью-Джерси» забил больше в абсолютных числах (13), помогает большинству «дьяволов» быть одним из лучших в лиге — но всё-таки Тайлер и старше, и получать с нового сезона может примерно $ 6−7 млн. Шарангович же играет за $ 3,1 млн — генменеджер «Калгари» летом дал белорусу разумный контракт-мостик.

Наверное, «Калгари» не выйдет в плей-офф в этом году — да и нужно ли это команде, которая слишком явно застряла в полупозиции и имеет немалое количество возрастных свободных агентов? Пока болельщики радуются прогрессу молодых игроков: уверенно ворвавшегося в основу 22-летнего Коннора Зари, набравшего 16 очков в 21 матче, дебюту перспективного вратаря Дастина Вольфа. Шарангович прямо сейчас тоже является одним из кирпичиков того фундамента, который в будущем должен вытащить «огоньков» из их состояния вечной посредственности.