«Придётся обсудить слона в комнате». Журналист назвал главную причину антирекорда Овечкина
Журналист ESPN Грег Вышински прокомментировал ситуацию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Журналист ESPN Грег Вышински прокомментировал ситуацию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Капитан «столичных» в текущем сезоне НХЛ установил личный антирекорд по продолжительности безголевой серии. Североамериканский инсайдер проанализировал игру Овечкина. Вышински также назвал причину, по которой россиянин неудачно выступает и мало забивает.
«Возраст — это не просто число, когда дело касается таких игроков, и на самом деле даже может поймать Русскую Машину. Ты упомянул броски. Теперь мы должны сказать, что его попытки бросков, его голевые шансы, шансы на гол с высокой опасностью на 60 минут игры в формате “5 на 5” — все эти показатели, согласно Natural Stat Trick, выше, чем были в прошлом сезоне. Так что он по-прежнему бросает, всё ещё совершает попытки бросков. Показатель, который не стал выше, — это процент реализации. Он составляет 11,11 при игре “5 на 5” — это его самый низкий показатель с сезона-2016/2017.
В какой-то момент нам придётся обсудить слона в комнате — удачу и то, насколько её отсутствие может плохо сказываться на парне, который традиционно был игроком с одним из лучших бросков, с великолепным процентом реализации, может быть, за всю историю. Что-то пошло не так. Вот меня и заинтриговал вопрос, связано ли это с техникой. Меня заинтриговал вопрос, связано ли это с возрастом, который догоняет его. Но в то же время, Арда, я также заинтригован вопросом, насколько влияет бремя истории, наконец, насколько он чувствует его на своих плечах? Мы говорим о том, что он гонится за одним из самых прославленных рекордов в истории профессионального спорта", — сказал Вышински в эфире YouTube-канала NHL on ESPN.