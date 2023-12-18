«Придётся обсудить слона в комнате». Журналист назвал главную причину антирекорда Овечкина

«Возраст — это не просто число, когда дело касается таких игроков, и на самом деле даже может поймать Русскую Машину. Ты упомянул броски. Теперь мы должны сказать, что его попытки бросков, его голевые шансы, шансы на гол с высокой опасностью на 60 минут игры в формате “5 на 5” — все эти показатели, согласно Natural Stat Trick, выше, чем были в прошлом сезоне. Так что он по-прежнему бросает, всё ещё совершает попытки бросков. Показатель, который не стал выше, — это процент реализации. Он составляет 11,11 при игре “5 на 5” — это его самый низкий показатель с сезона-2016/2017.

В какой-то момент нам придётся обсудить слона в комнате — удачу и то, насколько её отсутствие может плохо сказываться на парне, который традиционно был игроком с одним из лучших бросков, с великолепным процентом реализации, может быть, за всю историю. Что-то пошло не так. Вот меня и заинтриговал вопрос, связано ли это с техникой. Меня заинтриговал вопрос, связано ли это с возрастом, который догоняет его. Но в то же время, Арда, я также заинтригован вопросом, насколько влияет бремя истории, наконец, насколько он чувствует его на своих плечах? Мы говорим о том, что он гонится за одним из самых прославленных рекордов в истории профессионального спорта", — сказал Вышински в эфире YouTube-канала NHL on ESPN.