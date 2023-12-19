Российский хоккеист может дебютировать за «Вашингтон» в ближайших матчах

Мирошниченко, выбранный «Кэпиталз» в первом раунде драфта 2022 года, выступал за команду «Херши Беарс» и набрал 15 очков (8+7) в 27 играх. Вместе с ним из фарм-клуба в основную команду перевели форварда Хендрикса Лапьера.

В марте 2022 года у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня того же года нападающий завершил полный курс лечения и вернулся к тренировкам, а в октябре приступил к тренировкам с командой Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Омские крылья». Мирошниченко дебютировал за «Авангард» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 4 декабря. В 2023 году форвард расторг контракт с «ястребами» и перешел в «Вашингтон», который выбрал россиянина на драфте НХЛ-2022 под 20-м номером в первом раунде.