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19:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский хоккеист может дебютировать за «Вашингтон» в ближайших матчах

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» вызвал российского хоккеиста Ивана Мирошниченко из фарм-клуба в Американской хоккейной лиге (АХЛ), сообщается на официальном сайте команды.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Соцсети ХК "Вашингтон"

Мирошниченко, выбранный «Кэпиталз» в первом раунде драфта 2022 года, выступал за команду «Херши Беарс» и набрал 15 очков (8+7) в 27 играх. Вместе с ним из фарм-клуба в основную команду перевели форварда Хендрикса Лапьера.

Ранее Мирошниченко принимал участие в предсезонном матче «Вашингтона» против «Детройт Ред Уингз» (4:3), в котором 19-летний форвард отметился двумя результативными передачами.

В марте 2022 года у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня того же года нападающий завершил полный курс лечения и вернулся к тренировкам, а в октябре приступил к тренировкам с командой Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Омские крылья». Мирошниченко дебютировал за «Авангард» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 4 декабря. В 2023 году форвард расторг контракт с «ястребами» и перешел в «Вашингтон», который выбрал россиянина на драфте НХЛ-2022 под 20-м номером в первом раунде.

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