Это фантастика — Америку восхитил гол года от русского таланта! Марченко исполнил шедевр и тут же оформил хет-трик

Кажется, в Национальной хоккейной лиге обнаружен идеальный рецепт, как получить от лучшей игры с клюшкой гарантированное наслаждение. Нужно просто смотреть игры «Коламбуса». Нет, «Блю Джекетс» не разрывают одного соперника за другим и не демонстрируют какого-то фантастического хоккея. Но большинство их матчей в последнее время неизменно дарят зрителям весьма открытый хоккей с немалым количеством голов и разного рода яркими эпизодами. А что еще нужно нейтральным болельщикам?

Только посмотрите на результаты «Мундиров» с конца ноября:

«Бостон» — 5:2

«Монреаль» — 2:4

«Бостон» — 1:3

«Лос-Анджелес» — 3:4

«Айлендерс» — 3:7

«Сент-Луис» — 5:2

«Торонто» — 6:5 от

«Нью-Джерси» — 3:6

Тут вам и американские горки в виде непредсказуемости результатов, и сумасшедшие сюжеты. Ну и конечно, шайбы, шайбы, шайбы. А в ночь со вторника на среду по московскому времени «Коламбус» выдал свой главный концерт в нынешнем регулярном чемпионате.

Описать все перипетии выездного противостояния «Блю Джекетс» с «Баффало» не представляется возможным — коротко рассказать о матче, который завершился победой гостей со счетом 9:4 просто нереально. А потому стоит сосредоточиться на его главном герое — им стал российский форвард «Мундиров» Кирилл Марченко.

За дело он взялся в концовке первого периода, когда его команда вела 2:1. «Коламбус» получил право на первое большинство в матче и наказал соперника шайбой, которая совершенно точно должна претендовать на победу в номинации «Гол года». Марченко получил передачу под воротами «Сэйбрз», через мгновение просунул хоккейный снаряд и клюшку себе между ног и исполнил настоящий шедевр. Браво!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240060&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чудо-гол так вдохновил Кирилла, что во второй двадцатиминутке он просто уничтожил «Клинков». Сперва получил шайбу на синей линии, ворвался в левый круг вбрасывания и резким броском оформил дубль.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240061&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А уже через 18 секунд ускорился из своей зоны до того же левого круга и положил третью шайбу с точки вбрасывания. Есть натуральный хет-трик — так называют серия из трех забитых одним игроком голов, которая не прерывалась шайбами других хоккеистов обеих команд!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240062&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Все помнят, как тяжело начинался этот сезон на Марченко — россиянина даже усаживали в запас. Но прямо сейчас его смело можно назвать лучшим форвардом в составе «Коламбуса». С 13 голами и 8 результативными передачами он лидирует среди нападающих «Блю Джекетс» и точно не планирует останавливаться!