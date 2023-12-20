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11:10 (мск), источник: Sport24

Это фантастика — Америку восхитил гол года от русского таланта! Марченко исполнил шедевр и тут же оформил хет-трик

Невероятный гол и три шайбы подряд.

Баффало
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Источник: НХЛ

Кажется, в Национальной хоккейной лиге обнаружен идеальный рецепт, как получить от лучшей игры с клюшкой гарантированное наслаждение. Нужно просто смотреть игры «Коламбуса». Нет, «Блю Джекетс» не разрывают одного соперника за другим и не демонстрируют какого-то фантастического хоккея. Но большинство их матчей в последнее время неизменно дарят зрителям весьма открытый хоккей с немалым количеством голов и разного рода яркими эпизодами. А что еще нужно нейтральным болельщикам?

Только посмотрите на результаты «Мундиров» с конца ноября:

  • «Бостон» — 5:2
  • «Монреаль» — 2:4
  • «Бостон» — 1:3
  • «Лос-Анджелес» — 3:4
  • «Айлендерс» — 3:7
  • «Сент-Луис» — 5:2
  • «Торонто» — 6:5 от
  • «Нью-Джерси» — 3:6

Тут вам и американские горки в виде непредсказуемости результатов, и сумасшедшие сюжеты. Ну и конечно, шайбы, шайбы, шайбы. А в ночь со вторника на среду по московскому времени «Коламбус» выдал свой главный концерт в нынешнем регулярном чемпионате.

Описать все перипетии выездного противостояния «Блю Джекетс» с «Баффало» не представляется возможным — коротко рассказать о матче, который завершился победой гостей со счетом 9:4 просто нереально. А потому стоит сосредоточиться на его главном герое — им стал российский форвард «Мундиров» Кирилл Марченко.

За дело он взялся в концовке первого периода, когда его команда вела 2:1. «Коламбус» получил право на первое большинство в матче и наказал соперника шайбой, которая совершенно точно должна претендовать на победу в номинации «Гол года». Марченко получил передачу под воротами «Сэйбрз», через мгновение просунул хоккейный снаряд и клюшку себе между ног и исполнил настоящий шедевр. Браво!

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Чудо-гол так вдохновил Кирилла, что во второй двадцатиминутке он просто уничтожил «Клинков». Сперва получил шайбу на синей линии, ворвался в левый круг вбрасывания и резким броском оформил дубль.

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А уже через 18 секунд ускорился из своей зоны до того же левого круга и положил третью шайбу с точки вбрасывания. Есть натуральный хет-трик — так называют серия из трех забитых одним игроком голов, которая не прерывалась шайбами других хоккеистов обеих команд!

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Все помнят, как тяжело начинался этот сезон на Марченко — россиянина даже усаживали в запас. Но прямо сейчас его смело можно назвать лучшим форвардом в составе «Коламбуса». С 13 голами и 8 результативными передачами он лидирует среди нападающих «Блю Джекетс» и точно не планирует останавливаться!

Автор: Артем Гаев

Баффало
4:9
1:3, 1:4, 2:2
Коламбус
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