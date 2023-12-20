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11:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче НХЛ против «Чикаго»

«Колорадо» проиграл «Чикаго» в НХЛ, несмотря на дубль Ничушкина.

Колорадо
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Источник: Reuters

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» уступил «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 11, 20.12.2023, 4:30

Чикаго3Колорадо2

Встреча в Чикаго завершилась со счетом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Райан Донато (8-я минута), Лукас Райхель (13) и Тайлер Джонсон (49). В составе «Колорадо» дублем отметился Валерий Ничушкин (10, 12).

Для Ничушкина эти шайбы стали 14-й и 15-й в текущем чемпионате, по этому показателю он сравнялся с Микко Рантаненом и делит первую строчку лучших снайперов «Эвеланш» этого сезона. Всего на счету российского нападающего 29 очков (15 шайб +14 результативных передач) в 30 играх, он отмечается результативными действиями в пяти встречах подряд. Ворота «Колорадо» в этой встрече защищал россиянин Александр Георгиев, который отразил 19 из 22 бросков.

Защитник «Чикаго» Никита Зайцев отдал две голевые передачи, теперь на его счету 5 очков (1+4) в текущем сезоне.

В других игрового дня матчах «Ванкувер» на выезде обыграл «Нэшвилл» (5:2) благодаря двум передачам российского нападающего Ильи Михеева, «Оттава», в составе которой ассистом отметился защитник Артем Зуб, уступила в гостях «Аризоне» (3:4).

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