Дубль Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче НХЛ против «Чикаго»
«Колорадо» проиграл «Чикаго» в НХЛ, несмотря на дубль Ничушкина.
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» уступил «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Райан Донато (8-я минута), Лукас Райхель (13) и Тайлер Джонсон (49). В составе «Колорадо» дублем отметился Валерий Ничушкин (10, 12).
Для Ничушкина эти шайбы стали 14-й и 15-й в текущем чемпионате, по этому показателю он сравнялся с Микко Рантаненом и делит первую строчку лучших снайперов «Эвеланш» этого сезона. Всего на счету российского нападающего 29 очков (15 шайб +14 результативных передач) в 30 играх, он отмечается результативными действиями в пяти встречах подряд. Ворота «Колорадо» в этой встрече защищал россиянин Александр Георгиев, который отразил 19 из 22 бросков.
Защитник «Чикаго» Никита Зайцев отдал две голевые передачи, теперь на его счету 5 очков (1+4) в текущем сезоне.
В других игрового дня матчах «Ванкувер» на выезде обыграл «Нэшвилл» (5:2) благодаря двум передачам российского нападающего Ильи Михеева, «Оттава», в составе которой ассистом отметился защитник Артем Зуб, уступила в гостях «Аризоне» (3:4).