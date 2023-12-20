Дубль Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче НХЛ против «Чикаго»

Встреча в Чикаго завершилась со счетом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Райан Донато (8-я минута), Лукас Райхель (13) и Тайлер Джонсон (49). В составе «Колорадо» дублем отметился Валерий Ничушкин (10, 12).

Для Ничушкина эти шайбы стали 14-й и 15-й в текущем чемпионате, по этому показателю он сравнялся с Микко Рантаненом и делит первую строчку лучших снайперов «Эвеланш» этого сезона. Всего на счету российского нападающего 29 очков (15 шайб +14 результативных передач) в 30 играх, он отмечается результативными действиями в пяти встречах подряд. Ворота «Колорадо» в этой встрече защищал россиянин Александр Георгиев, который отразил 19 из 22 бросков.