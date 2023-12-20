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20 декабря, источник: Чемпионат.com

Овечкин — о своей безголевой серии: Я разочарован, нужно немного везения

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свою антирекордную 13-матчевую безголевую серию.

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"В чём дело? Я не знаю, нужно немного везения. У меня есть довольно хорошие шансы, но иногда это просто период, когда ты слишком крепко держишь клюшку, потому что не забил или что-то в этом роде. Но в целом я думаю, что рано или поздно это произойдёт и всё наладится.

Я разочарован, я думаю, это разочарование для всех. Вы видите, что мы не забиваем столько голов, сколько раньше, и я не знаю, виновата в этом система нашей игры или что-то ещё. Мы играем в хоккей. Мы должны создавать моменты. Мы должны создвать возможности для себя и своих партнёров по команде, чтобы они смогли получить хороший шанс на гол", — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 28 матчах, в которых записал в свой актив пять голов и 12 результативных передач. В последний раз Александру удалось отметиться заброшенной шайбой 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

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