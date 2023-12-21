Наследник Овечкина дебютировал в НХЛ: осуществил мечту и сыграл с кумиром

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«Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выступает клубом-аномалией. Многие ждали, что команда будет с огромным трудом пробираться с низов турнирной таблицы к ее верхней части в надежде хоть как-нибудь зацепиться за попадание в плей-офф. Но результаты у «столичных» по итогам первой трети чемпионата очень даже неплохие: подопечные Спенсера Карбери по потерянным очкам вполне себе претендуют на место среди лидеров дивизиона и конференции. Однако «Кэпс» столкнулись с другой проблемой — результативность. Она-то как раз для всех и стала неожиданностью.

В 28 матчах «Вашингтон» забросил всего лишь 70 шайб. Это второй худший показатель среди всех клубов лиги. Меньше только у одного из главных аутсайдеров НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» (67 голов в 32 матчах). У команды перестало работать большинство, а вместе с этим куда более неприятный сюрприз «преподнес» и Александр Овечкин. Главный голеадор «Кэпиталз» и лучший снайпер 21 века переживает кризис: за треть чемпионата он забросил пять шайб и установил новый личный антирекорд по продолжительности серии без голов. Точную причину такой низкой результативности с учетом обилия голевых моментов не могут назвать ни Овечкин, ни Карбери. Но очевидным оставалось одно — необходимость вносить изменения. Они сравнительно недавно уже коснулись, например, Евгения Кузнецова, которого на время посадили в запас. Теперь же главный тренер «Вашингтона» обратился за помощью к резервам клуба.

Накануне Карбери вызвал из АХЛ Ивана Мирошниченко. Вместе с ним в основу поднялся и Хендрикс Лапьер. Российский нападающий наконец-то дождался своего дебюта в НХЛ. Выбранный на драфте 2022 года под 20-м общим номером форвард переехал в США минувшей весной, расторгнув контракт с омским «Авангардом». На предсезонке он успел принять участие в контрольной игре, в том числе попробовав себя в одном звене со своим кумиром — Александром Овечкиным. Ови по первому времени даже подрабатывал персональным переводчиком Миро, и эта история была очень симпатична, ведь именно Ивана принято считать наследником сегодняшнего лидера «Вашингтона». Перед стартом сезона «Кэпиталз» отправили молодого россиянина в АХЛ, и в 27 матчей за «Херши Беарс» он набрал 15 очков (8+7). И вот теперь Мирошниченко, повидавший в своей жизни многое, теперь опробовал себя и в главной лиге мира.

Перед этим Иван признался американским журналистам, что ожидает своего дебюта в НХЛ с некоторым волнением:

«Я нервничаю. Я пережил очень много обстоятельств и разных ситуаций, я работал ради этого всю свою жизнь. Моя семья тоже нервничает. Я рад возможному дебюту в НХЛ».

Спенсер Карбери же отмечал, что не ждет от россиянина результативных действий и невероятной работы в атаке. Самое главное — ощущение комфорта на новом уровне, соответствие темпу НХЛ, способность бороться за шайбу, а также работать на форчекинге и в обороне. Именно об этом главный тренер «Вашингтона» говорил с Мирошниченко в личной беседе, где посредником-переводчиком был уже не Овечкин, а белорус Алексей Протас. Наставнику «Кэпс» было важно понять, что Иван готов к НХЛ, и россиянин ответил утвердительно.

Миро попал во вторую тройку к Евгению Кузнецову и Мэттью Филлипсу и занял привычное для себя место крайнего левого форварда, а также во вторую спецбригаду большинства. На «Кэпитал Уан Арену» молодой форвард прибыл в сопровождении Овечкина. Можно проводить какие угодно аналогии: легенда проводил наследника, отец — сына в школу, телохранитель — свою звезду.

Спенсер Карбери явно был доволен увиденным. Мирошниченко первую же свою смену отметил броском в створ ворот, вел активную борьбу и в принципе выглядел вполне уверенно и не терялся в характерной для НХЛ суматохе. Правда, без казусов тоже не обошлось: убегая на скамейку, Мирошниченко был сбит… Овечкиным. Такая вот смена поколений во всех смыслах этого выражения.

Открыл же счет в матче Хендрикс Лапьер, который был вызван из «Херши» вместе с Миро. Алексей Протас здорово сыграл в отборе в чужой зоне и классной передачей вывел канадца на ударную позицию, и тот точным броском «прошил» опытнейшего Семена Варламова. «Вашингтон» в принципе по первому периоду выглядел лучше «Айлендерс». «Столичные» создавали больше угрозы чужим воротам, чаще бросали и вполне надежно действовали в обороне, дав «островитянам» по сути лишь однажды застать своего голкипера врасплох.

Во втором периоде игра немного выровнялась. Во многом на это повлиял ранний гол «Айлендерс» в исполнении Хадсона Фэшинга. Но «Кэпиталз» довольно оперативно вернули к себе инициативу, а вместе с ней и преимущество в счете. Причем в очередной раз участие в голе принял Лапьер, на этот раз выступивший ассистентом. Мирошниченко тоже имел шансы отличиться. Например, когда убегал вместе с Филлипсом два в одного.

Забей Миро в этом моменте, «Вашингтон», возможно, избавил бы себя от нервной концовки. Но в итоге «столичным» пришлось отбиваться от «островитян», которые ожидаемо прибавили в атаке под конец матча в надежде отыграться. И «Айлс» это даже удалось: за восемь минут до, казалось, финальной сирены Андерс Ли восстановил статус-кво. Однако его усилия оказались напрасны. В самом начале овертайма защитник клуба из Нью-Йорка Ноа Добсон на ровном месте привез своей команде удаление, и в формате «3 на 4» гости уже ничего не смогли поделать против «Кэпс». Да, Александр Овечкин забить не смог и продлил безголевую серию до 14 игр подряд, но именно с его передачи Дилан Строум отметился решающим броском. Ови ведь говорил, что ему победы «Вашингтона» важнее своих голов. Вот и результат.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240068&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается Ивана Мирошниченко, то отметить свой дебют в НХЛ результативными действиями, как это принято у восходящих звезд лиги, ему не удалось. Но этот матч он провел полезно и ярко.

«Мне понравилась его игра. Есть несколько моментов, которые мне особенно запомнились. Например, его бросок. В конце матча при счете 2:2 ему пришлось обороняться. И иногда это трудно для крайних форвардов. Но он с этим справился», — резюмировал дебют Ивана Спенсер Карбери.