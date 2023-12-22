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09:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Долгожданный и эпохальный гол Овечкина! Погоня за Гретцки продолжается!

Овечкин прервал безголевую серию и забросил свою 828-ю шайбу в НХЛ.

Коламбус
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Источник: Reuters

Перед стартом нового сезона НХЛ Александр Овечкин в очередной раз стал главным объектом внимания со стороны СМИ, болельщиков и всей хоккейной общественности. К этому бессменный лидер «Вашингтон Кэпиталз» давно привык. И уровень интереса к личности Ови и его статистике ни разу не снизился. Напротив — даже стал еще выше. Но вряд ли кто-то предполагал, что причиной этого станет голевая засуха Александра, какой еще не было никогда в богатой карьере великого российского снайпера.

14 матчей подряд. Ровно столько игр чемпионата НХЛ Овечкин провел без заброшенных шайб. Это абсолютный антирекорд в его карьере. Об этом говорили абсолютно все. Даже сам Овечкин:

«Я не знаю, в чем причина. У меня есть хорошие моменты, но это тот период, когда ты слишком крепко держишь клюшку, потому что не забил или что-то в этом роде. Но я думаю, что рано или поздно голы придут, и все наладится. Да, я разочарован. Думаю, это разочарование для всех. Вы видите, что мы не забиваем столько голов, сколько раньше, и я не знаю, виновата в этом система нашей игры или что-то еще. Мы играем в хоккей. Мы должны создавать моменты, возможности для себя и своих партнеров по команде».

Действительно, моментов у Овечкина в этом сезоне предостаточно, но шайба предательски редко залетает в ворота соперников. Голкиперы клубов НХЛ будто бы вдруг научились справляться с фирменными бросками Александра, которыми он раз за разом покорял цель на протяжении долгих лет. В этой ситуации российскому снайперу было необходимо набраться терпения и продолжать свою работу. За этот труд ему воздастся. И сегодня судьба его отблагодарила.

Последний раз Овечкин забивал еще в конце ноября. Это был матч против «Коламбус Блю Джекетс», ворота которого защищал латвийский голкипер Элвис Мерзликин. Надо же было такому случиться, чтобы неудачная серия Александра прервалась в новой встрече с «Коламбусом». И вновь против Мерзликина в воротах.

«Вашингтон» встретился с очень серьезным соперником. Да, «Блю Джекетс» находятся в нижней части турнирной таблицы, но матчи с ними никому не даются легко. Так случилось и сегодня. Исход матча пришлось ожидать аж до самого конца овертайма. Именно в дополнительное к основному времени поединка произошел кульминационный момент.

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В одной из атак форвард «Кэпиталз» Том Уилсон на скорости въехал в ворота Мерзликина, попутно прихватив клюшку голкипера. Это латвийскому вратарю очень не понравилось, и между оппонентами завязалась драка. Так как инициатором конфликта выступил именно Мерзликин, «Коламбус» был наказан малым штрафом, и «Вашингтон» получил право на игру в большинстве в формате «4 на 3». Да, с реализацией «лишнего» у «столичных» в этом сезоне большие проблемы, но 4 против 3 — это очень выгодный расклад. Его-то и решил Овечкин. Не уан-таймером, но классным кистевым броском, который Мерзликину оказался не по силам.

«Аллилуйя в честь Ови!» — так прокричали комментаторы матча, освещающие жизнь «Вашингтона».

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Радости Овечкина и всего состава «Кэпиталз» не было предела. И всей хоккейной России тоже.

Одной шайбой Александр закрыл сразу несколько позиций. Во-первых, прервал затяжную безголевую серию. Во-вторых, достиг отметки в 900 голов с учетом чемпионатов и плей-офф НХЛ. Ови стал всего лишь вторым игроком в истории лиги, кому покорилась эта вершина. До него это удалось лишь Уэйну Гретцки. Кому же еще? Целая эпоха! В-третьих, Овечкин обновил рекорды лиги, которые принадлежат ему же: по голам в большинстве (301) и в овертаймах (26). Также россиянин приблизился к рекорду Яромира Ягра по победным шайбам в чемпионатах НХЛ. Для Овечкина этот гол стал 125-м. Рекорд Ягра — 135.

Ну и наконец самое главное — Александр сократил отставание от Уэйна Гретцки по голам в чемпионатах лиги до 66. «Великая погоня» — такое название получила миссия Ови, который стремится переписать, наверное, главную страницу огромной истории НХЛ. Комментаторы трансляции обыграли эту тему, заявив, что «великое ожидание окончено!».

И мы этому очень рады. Мы ждали, когда Овечкин забьет и наконец-то избавит всех недоброжелателей от необходимости подсчитывать минуты его антирекордной серии. И дождались!

Автор: Андрей Сенченко

Коламбус
2:3ОТ
0:1, 1:1, 1:0
Вашингтон
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