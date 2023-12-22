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09:26 (мск), источник: Sport24

Русский гений за 3 минуты уничтожил лучший клуб Америки! Кучеров забивал, отдавал и повторил достижение Малкина

Никита набрал 3 очка и продолжил лидировать в гонке за «Арт Россом».

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

«Тампа» дома встречалась с действующими обладателями Кубка Стэнли из «Вегаса». «Молнии» крайне неудачно начали игру, пропустив за первый период две шайбы от Джонатана Маршессо и Ивана Барбашева, но ударная вторая двадцатиминутка полностью перевернула ход встречи. Главным действующим лицом у южан, по традиции, стал Никита Кучеров, который продолжает увеличивать свое преимущество в списке лучших бомбардиров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сначала Кучеров забил свой 23-й гол в сезоне, реализовав большинство и сделав счет 2:2. А чуть позже Никита дважды ассистировал Брейдену Пойнту, шайбы которого приблизили «Тампу» к победе, но решающими все-таки не стали. Кстати, на три очка у россиянина ушло меньше трех минут.

Все решил гол Ника Пола в конце третьего периода, в котором Кучеров не участвовал. Но заслуг россиянина это ничуть не умаляет, поскольку теперь на его счету 57 баллов, что позволяет с комфортным отрывом лидировать в гонке за званием лучшего бомбардира сезона.

А еще Никита повторил достижение Евгения Малкина по количеству периодов с тремя набранными очками — у обоих россиян теперь по 19 «трехочковых» периодов за карьеру. Но до лидеров этого рейтинга обоим нашим героям далековато: у Кросби и Макдэвида по 24 таких периода, у Овечкина — 22, у Патрика Кейна — 21.

«Куч? Он просто играет на своем уровне, ничего необычного», — ухмыльнулся главный тренер «Молний» Джон Купер, комментируя игру своего лидера.

Автор: Максим Замятин

Тампа-Бэй
5:4
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Вегас
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