Русский гений за 3 минуты уничтожил лучший клуб Америки! Кучеров забивал, отдавал и повторил достижение Малкина

«Тампа» дома встречалась с действующими обладателями Кубка Стэнли из «Вегаса». «Молнии» крайне неудачно начали игру, пропустив за первый период две шайбы от Джонатана Маршессо и Ивана Барбашева, но ударная вторая двадцатиминутка полностью перевернула ход встречи. Главным действующим лицом у южан, по традиции, стал Никита Кучеров, который продолжает увеличивать свое преимущество в списке лучших бомбардиров.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240079&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сначала Кучеров забил свой 23-й гол в сезоне, реализовав большинство и сделав счет 2:2. А чуть позже Никита дважды ассистировал Брейдену Пойнту, шайбы которого приблизили «Тампу» к победе, но решающими все-таки не стали. Кстати, на три очка у россиянина ушло меньше трех минут.

Все решил гол Ника Пола в конце третьего периода, в котором Кучеров не участвовал. Но заслуг россиянина это ничуть не умаляет, поскольку теперь на его счету 57 баллов, что позволяет с комфортным отрывом лидировать в гонке за званием лучшего бомбардира сезона.

А еще Никита повторил достижение Евгения Малкина по количеству периодов с тремя набранными очками — у обоих россиян теперь по 19 «трехочковых» периодов за карьеру. Но до лидеров этого рейтинга обоим нашим героям далековато: у Кросби и Макдэвида по 24 таких периода, у Овечкина — 22, у Патрика Кейна — 21.

«Куч? Он просто играет на своем уровне, ничего необычного», — ухмыльнулся главный тренер «Молний» Джон Купер, комментируя игру своего лидера.