Главный тренер «Коламбуса» объяснил, в чём заключается успех «Русской Тройки»

"Они постоянно общаются. Если вы посмотрите на них на льду, увидите, что они всегда разговаривают. Всегда. После каждой смены они рассказывают друг другу, что произошло на льду. Так что дело в химии и общении. Они друг для друга как открытая книга.

Они хорошо поддерживают друг друга. Они прикрывают спины друг другу. Они хотят сделать всё хорошо друг для друга. Вы увидите, как они страхуют друг друга — Воронков и Чинни или Марчи (в зоне защиты). И они делают это так быстро и незаметно, что мы всё ещё в состоянии правильно защищаться", — цитирует Венсана The Athletic.