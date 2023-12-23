Панарин прервал свою серию из 13 домашних матчей с очками со старта сезона

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин не отметился в этой встрече результативными действиями.

Таким образом, россиянин прервал свою серию из 13-ти домашних матчей подряд с набранными очками на старте сезона. Панарину не хватило всего двух матчей, чтобы сравняться с рекордом Майка Роджерса 42-летней давности (15 матчей).

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 43 (17+26) очка в 31 игре.