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09:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Панарин прервал свою серию из 13 домашних матчей с очками со старта сезона

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Эдмонтон Ойлерз» (3:4).

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Источник: Reuters

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин не отметился в этой встрече результативными действиями.

Таким образом, россиянин прервал свою серию из 13-ти домашних матчей подряд с набранными очками на старте сезона. Панарину не хватило всего двух матчей, чтобы сравняться с рекордом Майка Роджерса 42-летней давности (15 матчей).

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 43 (17+26) очка в 31 игре.

«Рейнджерс» прервали свою трёхматчевую победную серию, остались с 45 очками, но продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «рейнджеры» 24 декабря сыграют дома с «Баффало Сэйбрз».

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