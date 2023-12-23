«Филадельфия» уступила «Детройту» в матче НХЛ. Замула набрал 2 очка
Встреча завершилась победой «Детройта» в серии буллитов со счетом 7:6.
Встреча завершилась победой «Детройта» в серии буллитов со счетом 7:6.
ТАСС, 23 декабря. «Детройт» обыграл «Филадельфию» в серии буллитов со счетом 7:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Патрик Кейн (5-я, 9-я минуты), Даниэль Спронг (16), Джей Ти Комфер (16), Шейн Гостисбер (20) и Дилан Ларкин (56). У «Филадельфии» отличились Бобби Бринк (10), Шон Кутюрье (24), Морган Фрост (25), Гарнет Хэтэуэй (46), Скотт Лоутон (54) и Оуэн Типпетт (55). Две голевые передачи отдал российский защитник Егор Замула.
«Детройт» прервал серию из четырех поражений, команда идет на пятом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 36 очками в 33 матчах. «Филадельфия» занимает второе место в Столичном дивизионе с 40 очками в 33 встречах.
В следующем матче «Детройт» 24 декабря на выезде сыграет с «Нью-Джерси». «Филадельфия» 29 декабря в гостях встретится с «Ванкувером».
В других матчах игрового дня «Эдмонтон» в гостях одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3), «Виннипег» дома победил «Бостон» (5:1), «Монреаль» в гостях оказался сильнее «Чикаго» (5:2).