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15:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Уэйн Гретцки назвал игрока НХЛ, который больше всего похож на него

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что нападающий «Нью-Джерси Девилз» Джек Хьюз больше всего похож на него в игровом плане.

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Источник: Reuters

«Джек Хьюз напоминает мне меня в том смысле, что прежде всего он быстрее меня и невероятно хорошо видит лёд. Он вышел на совершенно новый уровень как хоккеист», — приводит слова Гретцки BR Open Ice.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Джек Хьюз принял участие в 26 матчах, где забросил 14 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 38 очков.

«Дьяволы» сыграли 31 матч, где одержали 16 побед. С 34 очками в активе подопечные Линди Раффа занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В следующем матче «Дэвилз» сыграют с «Детройт Ред Уингз».

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