Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Бостон»

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) в пользу хозяев площадки. В составе «Уайлд» шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк (26-я минута), российский нападающий Кирилл Капризов (28) и Маркус Фолиньо (44). У «Бостона» отличились Давид Пастрняк (3) и Морган Гики (54).