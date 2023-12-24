Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Бостон»
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» обыграли «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» обыграли «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) в пользу хозяев площадки. В составе «Уайлд» шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк (26-я минута), российский нападающий Кирилл Капризов (28) и Маркус Фолиньо (44). У «Бостона» отличились Давид Пастрняк (3) и Морган Гики (54).
Кирилл Капризов был признан второй звездой матча. Российский нападающий «Миннесоты» отметился голом в третьей игре подряд.
В параллельных матчах игрового дня «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Торонто Мейпл Лифс» (1:4), а «Нью-Джерси Девилз» выиграл у «Детройт Ред Уингз» (3:2).