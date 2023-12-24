«Вашингтон» проиграл «Тампе», Овечкин не забил и не реализовал буллит

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе «Тампы» голом в основное время отметился Люк Гленденинг (8-я минута). Автором решающего броска в серии буллитов стал Виктор Хедман. У хозяев площадки отличился Энтони Манта (33).

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес три броска в створ ворот, провел один силовой прием, очков не набрал и не смог реализовать буллит. Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал единственным в составе команды, кому удалось реализовать буллит. Нападающий «столичных» Иван Мирошниченко оформил три хита и один раз бросил в створ ворот.