Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Сан-Хосе
74
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
Калгари
53
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
14:00
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
Куньлунь РС
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Аризона
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
Сиэтл
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Чикаго
75
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина
Айлендерс
45
Хоккей. НХЛ
03:30
Рейнджерс
Баффало
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Тампа-Бэй
Б
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Торонто
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Бостон
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Детройт
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Питтсбург
ОТ
54
Хоккей. КХЛ
16:30
Лада
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Адмирал
Хоккей. НХЛ
23.12
Флорида
Вегас
42
Хоккей. НХЛ
23.12
Нэшвилл
Даллас
23
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:00
Ванкувер
Сан-Хосе
74
06:00
Лос-Анджелес
Калгари
53
05:00
Колорадо
Аризона
41
04:00
Анахайм
Сиэтл
23
04:00
Сент-Луис
Чикаго
75
03:30
Каролина
Айлендерс
45
03:30
Рейнджерс
Баффало
ОТ
43
03:00
Вашингтон
Тампа-Бэй
Б
12
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вашингтон» проиграл «Тампе», Овечкин не забил и не реализовал буллит

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Вашингтон
Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе «Тампы» голом в основное время отметился Люк Гленденинг (8-я минута). Автором решающего броска в серии буллитов стал Виктор Хедман. У хозяев площадки отличился Энтони Манта (33).

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес три броска в створ ворот, провел один силовой прием, очков не набрал и не смог реализовать буллит. Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал единственным в составе команды, кому удалось реализовать буллит. Нападающий «столичных» Иван Мирошниченко оформил три хита и один раз бросил в створ ворот.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров нанес два броска в створ и очков не набрал, а также не реализовал свою попытку в серии буллитов. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 32 броска из 33 и был признан первой звездой матча.

Вашингтон
1:2Б
0:1, 1:0, 0:0, 0:0
Тампа-Бэй
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Фигуристов наказали за правду? Чемпионат России начался со скандала
Навка заявила, что Исинбаева не будет работать против России
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь