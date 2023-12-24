Тридцать семь сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Каролину»
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой гостей со счетом 5:4 (3:1, 1:1, 1:2). В составе «островитян» шайбы забросили Себастьян Ахо (12-я минута), Брок Нельсон (15), Бо Хорват (19), Морган Райлли (35) и Андерс Ли (44). У «Каролины» отличились Теуво Терявяйнен (13), Себастьян Ахо (21), Джейкоб Славин (42) и Стефан Ноусен (50).
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 37 бросков из 41. Защитник «островитян» Александр Романов очков не набрал. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами и был признан третьей звездой встречи. Защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов записал на свой счет один результативный пас. Вратарь «ураганов» Петр Кочетков отразил 22 броска из 27.