Тридцать семь сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Каролину»

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой гостей со счетом 5:4 (3:1, 1:1, 1:2). В составе «островитян» шайбы забросили Себастьян Ахо (12-я минута), Брок Нельсон (15), Бо Хорват (19), Морган Райлли (35) и Андерс Ли (44). У «Каролины» отличились Теуво Терявяйнен (13), Себастьян Ахо (21), Джейкоб Славин (42) и Стефан Ноусен (50).