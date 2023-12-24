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08:53 (мск), источник: Sport24

Настоящая пушка от Панарина! Хлебушек бросил так, что вратарь соперника даже не шелохнулся

Артемий помог «Рейнджерам» одолеть «Баффало».

Рейнджерс
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Источник: НХЛ

«Рейнджеры» одержали важную победу перед трехдневным рождественским перерывом, сумев одолеть на своей площадке колючий «Баффало». Это не была чистая победа за полным преимуществом, к тому же дело дошло до овертайма, но главное было сделано: команда Артемия Панарина положила очередные два очка в копилку и ушла на мини-каникулы в хорошем настроении.

Панарин, наряду с голкипером Игорем Шестеркиным, был одним из основных действующих лиц. Благодаря голу Хлебушка и нескольким великолепным сейвам Шестеркина в конце третьего периода «Рейнджеры» удержались в игре и смогли перевести матч в овертайм. Шайба Артемия получилась яркой и запоминающейся: в середине первого периода он что было сил зарядил с кистей в большинстве, так что вратарь «Сэйбрз» Укко-Пекка Луукконен даже не шелохнулся.

Во время загрузки произошла ошибка.

В овертайме у «Рейнджерс» зарешал Крис Крайдер, забивший свой 17-й гол в сезоне — он лишь на одну шайбу отстает от клубного лидера Панарина, у которого сейчас 18 голов и 44 очка. Россиянин делит пятое место в списке лучших бомбардиров сезона вместе с Коннором Макдэвидом и Давидом Пастрняком.

«Панарин забил в большинстве, но его игра в тройке Алексисом Лафренье и Винсентом Трочеком была очень эффективной и при игре пять на пять. Они часто атаковали, делали и быстрые прорывы, и делали длинные смены в зоне нападения. Это было здорово», — отметил россиянина обозреватель LoHud Винс Меркольяно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что же касается Шестеркина, то он отразил 27 бросков из 30 и одержал свою 13-ю победу в 20 матчах сезона.

Рейнджерс
4:3ОТ
2:1, 1:1, 0:1
Баффало
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