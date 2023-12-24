Настоящая пушка от Панарина! Хлебушек бросил так, что вратарь соперника даже не шелохнулся
Артемий помог «Рейнджерам» одолеть «Баффало».
Артемий помог «Рейнджерам» одолеть «Баффало».
«Рейнджеры» одержали важную победу перед трехдневным рождественским перерывом, сумев одолеть на своей площадке колючий «Баффало». Это не была чистая победа за полным преимуществом, к тому же дело дошло до овертайма, но главное было сделано: команда Артемия Панарина положила очередные два очка в копилку и ушла на мини-каникулы в хорошем настроении.
Панарин, наряду с голкипером Игорем Шестеркиным, был одним из основных действующих лиц. Благодаря голу Хлебушка и нескольким великолепным сейвам Шестеркина в конце третьего периода «Рейнджеры» удержались в игре и смогли перевести матч в овертайм. Шайба Артемия получилась яркой и запоминающейся: в середине первого периода он что было сил зарядил с кистей в большинстве, так что вратарь «Сэйбрз» Укко-Пекка Луукконен даже не шелохнулся.
В овертайме у «Рейнджерс» зарешал Крис Крайдер, забивший свой 17-й гол в сезоне — он лишь на одну шайбу отстает от клубного лидера Панарина, у которого сейчас 18 голов и 44 очка. Россиянин делит пятое место в списке лучших бомбардиров сезона вместе с Коннором Макдэвидом и Давидом Пастрняком.
«Панарин забил в большинстве, но его игра в тройке Алексисом Лафренье и Винсентом Трочеком была очень эффективной и при игре пять на пять. Они часто атаковали, делали и быстрые прорывы, и делали длинные смены в зоне нападения. Это было здорово», — отметил россиянина обозреватель LoHud Винс Меркольяно.
Что же касается Шестеркина, то он отразил 27 бросков из 30 и одержал свою 13-ю победу в 20 матчах сезона.