Дубль Кузьменко принес «Ванкуверу» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счетом 7:4 (2:2, 3:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе «Ванкувера» дублем отметился российский форвард Андрей Кузьменко (2-я и 7-я минуты), также по шайбе забросили Нильс Оман (27), Сэм Лафферти (29), Дакота Джошуа (40), Пьюс Сутер (56) и Куинн Хьюз (60), российский форвард Илья Михеев отметился результативной передачей. За «Сан-Хосе» отличились Микаэль Гранлунд (14), Томаш Гертл (17), Фабиан Зеттерлунд (32) и Джейкоб Макдональд (54).

Российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров не набрал очков, как и его соотечественник из «Сан-Хосе» Никита Охотюк.

«Ванкувер» располагается на первом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 49 очков в 35 матчах. «Сан-Хосе» потерпел поражение в пятом матче подряд и занимает последнее, восьмое место.