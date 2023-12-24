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09:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Кузьменко принес «Ванкуверу» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. «Ванкувер Кэнакс» на своем льду обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ванкувер
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счетом 7:4 (2:2, 3:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе «Ванкувера» дублем отметился российский форвард Андрей Кузьменко (2-я и 7-я минуты), также по шайбе забросили Нильс Оман (27), Сэм Лафферти (29), Дакота Джошуа (40), Пьюс Сутер (56) и Куинн Хьюз (60), российский форвард Илья Михеев отметился результативной передачей. За «Сан-Хосе» отличились Микаэль Гранлунд (14), Томаш Гертл (17), Фабиан Зеттерлунд (32) и Джейкоб Макдональд (54).

Российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров не набрал очков, как и его соотечественник из «Сан-Хосе» Никита Охотюк.

«Ванкувер» располагается на первом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 49 очков в 35 матчах. «Сан-Хосе» потерпел поражение в пятом матче подряд и занимает последнее, восьмое место.

В параллельной встрече регулярного чемпионата НХЛ клуб «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду обыграл «Калгари Флэймз» со счетом 5:3 (2:1, 2:1, 1:1).

Ванкувер
7:4
2:2, 3:1, 2:1
Сан-Хосе
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