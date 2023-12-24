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12:27 (мск), источник: БЕЛТА

Протас и Шарангович набрали очередные очки в сезоне НХЛ

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты Алексей Протас и Егор Шарангович продлили результативные серии в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вашингтон
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Источник: AP 2023

В ночь на воскресенье «Вашингтон» дома проиграл «Тампе-Бэй» в серии буллитов со счетом 1:2. В единственной голевой атаке столичного клуба поучаствовал наш Алексей Протас, отдавший передачу Энтони Манте. Всего на площадке белорус провел немногим более шестнадцати минут. В нынешнем сезоне Протас сыграл в 29 матчах и заработал 16 (3+13) результативных баллов, побив личный рекорд результативности, установленный в прошлом чемпионате. К слову, сегодняшняя игра стала для Алексея третьей подряд с набранными очками.

«Классный матч против очень хорошего соперника. Игра показала характер нашей команды. Первые 20 минут у нас не получились, но на протяжении оставшегося времени мы демонстрировали очень солидный хоккей. Мы нашли химию внутри нашего звена. Даже при изменениях в нем оно все равно остается продуктивным — два партнера помогают новому игроку влиться. Быть столь результативными нам помогает большая работа на льду без шайбы», — рассказал Протас в интервью пресс-службе «Вашингтона».

Кроме того, ранним утром по белорусскому времени «Калгари» гостил в Лос-Анджелесе у местных «Кингз». Белорусский форвард «огоньков» Егор Шарангович отдал в этом матче голевой пас на вторую шайбу своей команды, но «Флэймз» это не помогло — поражение со счетом 3:5. В текущем сезоне в активе белоруса 21 (11+10) результативный балл за 34 игры. Следующие встречи в НХЛ состоятся уже после рождественского перерыва — 28 декабря.

Вашингтон
1:2Б
0:1, 1:0, 0:0, 0:0
Тампа-Бэй
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