Протас и Шарангович набрали очередные очки в сезоне НХЛ

В ночь на воскресенье «Вашингтон» дома проиграл «Тампе-Бэй» в серии буллитов со счетом 1:2. В единственной голевой атаке столичного клуба поучаствовал наш Алексей Протас, отдавший передачу Энтони Манте. Всего на площадке белорус провел немногим более шестнадцати минут. В нынешнем сезоне Протас сыграл в 29 матчах и заработал 16 (3+13) результативных баллов, побив личный рекорд результативности, установленный в прошлом чемпионате. К слову, сегодняшняя игра стала для Алексея третьей подряд с набранными очками.

«Классный матч против очень хорошего соперника. Игра показала характер нашей команды. Первые 20 минут у нас не получились, но на протяжении оставшегося времени мы демонстрировали очень солидный хоккей. Мы нашли химию внутри нашего звена. Даже при изменениях в нем оно все равно остается продуктивным — два партнера помогают новому игроку влиться. Быть столь результативными нам помогает большая работа на льду без шайбы», — рассказал Протас в интервью пресс-службе «Вашингтона».