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06:42 (мск), источник: Газета.Ру

Малкин стал вторым лучшим российским снайпером в истории НХЛ

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил 484-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и поднялся на чистое второе место по голам среди всех россиян.

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

В ночь на 28 декабря по московскому времени «Питтсбург» в гостях разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 7:0. Малкин отметился дублем. Вторая шайба в матче стала для него 13-й в текущем сезоне и 484-й в карьере.

Таким образом, нападающий «Пингвинз» обогнал Сергея Федорова (483 гола в 1248 матчах) и занял чистое второе место среди лучших российских снайперов за всю историю НХЛ. Лидирует по этому показателю капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (828 голов).

В минувшем сезоне НХЛ Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал капитан клуба Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

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