Овечкина уделали русский гений и бывший тренер! Великий снайпер снова без голов, его «Вашингтон» разбит в Нью-Йорке

В Национальной хоккейной лиге завершились рождественские мини-каникулы: команды, отдыхавшие три дня, снова вышли на лед. «Вашингтон» начал новый отрезок регулярного чемпионата матчем в Большом яблоке против «Рейнджерс» своего бывшего тренера — Питера Лавиолетта.

Две недели назад «Вашингтон» крупно обыграл «Синерубашечников» (4:0), несмотря на лучший процент побед у «Рейнджерс» во всей лиге (73,4%), но на этот раз нью-йоркцы взяли убедительный реванш.

Впрочем, поначалу все для «Вашингтона» складывалось достаточно неплохо. На самом старте второго периода у «Столичных» отличился Тони Манта, которого, так же как и Евгения Кузнецова, давно прочат на обмен. Капитан гостей Александр Овечкин в этот момент находился на льду, так что заработал «плюс один» по показателю полезности, но результативных баллов не набрал.

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«Рейнджеры» ответили три минуты спустя голом К’Андре Миллера, которому ассистировали Мика Зибанеджад и Артемий Панарин.

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Пару минут спустя у «Столичных» малый штраф за подножку на Зибанежаде получил Иван Мирошниченко, и этот штраф был использован максимально эффективно. Артемий Панарин реализовал численное преимущество, забив свой 19-й гол в сезоне.

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Попытки «Вашингтона» переформатировать имевшиеся сочетания ничем хорошим не закончились. Так, создание русской тройки, состоявшей из Овечкина, Мирошниченко и центрфорварда Евгения Кузнецова, привело к четвертому голу в ворота «Кэпиталз».

«Игра лучшего снайпера в мире с самым незаинтересованным в мире бэкчекером ничем хорошим не закончилась. А воображаемый бросок Кузнецова по воротам лишь поднял у меня давление. Что поделать, иногда ненавистному сопернику по дивизиону приходится отдать два очка, пропустив при этом 5 голов», — констатировал автор Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240110&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Уже при счете 5:1 в пользу «Рейнджерс» у Мирошниченко был шанс забить свой первый гол в НХЛ, но россиянин не попал в пустой гол, бросив выше. В расстройстве он хлопнул клюшкой по льду, но с Ивана пока спрашивать явно рановато. А вот что касается Овечкина, то он сделал 4 броска и заработал «-1» — так же, как и Кузнецов, который бросков в створ не нанес совсем.

Что же касается Артемия Панарина, то он набрал очередные 2 (1+1) очка и пока что идет на четвертом месте в списке лучших бомбардиров сезона — у сбрившего кудри гения из Коркино 46 результативных баллов.