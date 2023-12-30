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09:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин снова не забил, а «Вашингтон» уже вне первой восьмерки

Сорокин лишился «сухаря» за 18 секунд до конца.

Айлендерс
ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

На игру с «Вашингтоном» «Айлендерс» вышли после разгромных 0:7 от «Питтсбурга». Очевидно, что после таких матчей возникает желание исправиться перед своими фанатами, да еще и на своем льду.

У «Вашингтона» в последних матчах ситуация не лучше: 2 поражения подряд, причем одно из них — разгромные 1:5 от «Рейнджерс». Такой же счет по итогу «Кэпиталз» получили и от другой команды из Нью-Йорка.

Уже в начале игры «столичные» остались без голкипера Чарли Линдгрена, который в этом сезоне выглядит намного увереннее своего напарника Дарси Кемпера. А ведь именно Кемпер по задумке должен был стать основным вратарем «Вашингтона». Его контракт с кэпхитом в 5,2 млн долларов будет действовать еще 3 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня Кемпер в очередной раз не показал той игры, которой от него ожидали. Оба гола во втором периоде голкипер пропустил после прямых бросков. И хоть прямой вины Кемпера в обеих шайбах, пожалуй, нет, но осадочек-то все равно остался.

Зато здорово играл его оппонент — Илья Сорокин. Ближайшие матчи россиянин проведет без своего напарника Семена Варламова, который получил повреждение в третьем периоде матча с «Питтсбургом». Оставшись один, Сорокин сыграл действительно хорошо, несколько раз серьезно подтащив команду.

Феноменальный матч провели у «Айлендерс» Жюльен Готье и Жан-Габриэль Пажо. Сначала они на двоих сообразили первый гол, а в третьем периоде решили исход матча, забросив две шайбы в течение 18 секунд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще спустя 4 минуты третья тройка «Айлендерс», казалось, завершила разгром: 5:0. Но за 18 секунд до конца матча Николас Обе-Кубель испортил «сухарь» Илье Сорокину.

«Вашингтон» по-прежнему испытывает серьезные проблемы с заброшенными шайбами. По их числу «столичные» превосходят только «Сан-Хосе». Лучшей по созданным моментам сегодня была тройка Протас — Строум — Манта, а не звенья с Овечкиным и Кузнецовым.

Овечкин не забивает уже три матча. Без голов в основное время Ови закончил уже 18 матчей подряд. Беда со статистикой и у Евгения Кузнецова, который 8 игр подряд покидает лед без набранных очков.

«Вашингтон» уже выпал из топ-8 на Востоке. А если еще и травма Линдгрена окажется серьезной, то положение «Кэпиталз» станет совсем бедственным. Перед Спенсером Карбери стоит серьезная задача, ответ на которую он пока не нашел.

Айлендерс
5:1
0:0, 2:0, 3:1
Вашингтон
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