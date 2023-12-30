«Рейнджерс» уступили «Флориде» в матче НХЛ, Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 34.
ТАСС, 30 декабря. «Флорида» дома со счетом 4:3 победила «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Эван Родригес (19-я минута), Сэм Рейнхарт (28, 38), Картер Верхаге (54). У «Рейнджерс» отличились Артемий Панарин (34), Уильям Кули (35), Мика Зибанежад (53).
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 34. Панарин забросил 20-ю шайбу в текущем сезоне, всего на счету 32-летнего российского нападающего 47 очков (20 шайб + 27 результативных передач) в 34 играх.
«Флорида» после 35 матчей набрала 44 очка и занимает второе место в Атлантическом дивизионе. «Рейнджерс» возглавляют Столичный дивизион с 49 очками после 34 встреч. В следующем матче «Флорида» примет «Монреаль» в ночь на 31 декабря по московскому времени, «Рейнджерс» в этот же день на выезде сыграют с «Тампой».
В других матчах игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» дома со счетом 5:1 победил «Вашингтон». Защитник хозяев Александр Романов отдал результативную передачу. Его одноклубник Илья Сорокин, отразивший 26 бросков из 27, был признан второй звездой матча.
«Колорадо» одержал выездную победу над «Сент-Луисом» (2:1). Нападающий гостей Валерий Ничушкин отдал результативную передачу в эпизоде с победной шайбой. Его партнер по команде вратарь Александр Георгиев отразил 30 бросков из 31 и был признан второй звездой встречи.
«Коламбус» дома победил «Торонто» (6:5 ОТ), нападающий хозяев Дмитрий Воронков отметился заброшенной шайбой, в эпизоде с голом ему ассистировал защитник Иван Проворов. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 15 бросков из 21.
Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов сделал результативную передачу в домашнем матче с «Чикаго» (5:4 ОТ). «Детройт» на своем льду обыграл «Нэшвилл» (5:4 ОТ), «Нью-Джерси» в гостях победил «Оттаву» (6:2).