«Рейнджерс» уступили «Флориде» в матче НХЛ, Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне

ТАСС, 30 декабря. «Флорида» дома со счетом 4:3 победила «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 12, 30.12.2023, 3:00 Флорида 4 Рейнджерс 3

В составе победителей шайбы забросили Эван Родригес (19-я минута), Сэм Рейнхарт (28, 38), Картер Верхаге (54). У «Рейнджерс» отличились Артемий Панарин (34), Уильям Кули (35), Мика Зибанежад (53).

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 34. Панарин забросил 20-ю шайбу в текущем сезоне, всего на счету 32-летнего российского нападающего 47 очков (20 шайб + 27 результативных передач) в 34 играх.

«Флорида» после 35 матчей набрала 44 очка и занимает второе место в Атлантическом дивизионе. «Рейнджерс» возглавляют Столичный дивизион с 49 очками после 34 встреч. В следующем матче «Флорида» примет «Монреаль» в ночь на 31 декабря по московскому времени, «Рейнджерс» в этот же день на выезде сыграют с «Тампой».

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 12, 30.12.2023, 3:30 Айлендерс 5 Вашингтон 1

В других матчах игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» дома со счетом 5:1 победил «Вашингтон». Защитник хозяев Александр Романов отдал результативную передачу. Его одноклубник Илья Сорокин, отразивший 26 бросков из 27, был признан второй звездой матча.

«Колорадо» одержал выездную победу над «Сент-Луисом» (2:1). Нападающий гостей Валерий Ничушкин отдал результативную передачу в эпизоде с победной шайбой. Его партнер по команде вратарь Александр Георгиев отразил 30 бросков из 31 и был признан второй звездой встречи.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 12, 30.12.2023, 4:00 Сент-Луис 1 Колорадо 2

«Коламбус» дома победил «Торонто» (6:5 ОТ), нападающий хозяев Дмитрий Воронков отметился заброшенной шайбой, в эпизоде с голом ему ассистировал защитник Иван Проворов. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 15 бросков из 21.