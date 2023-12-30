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09:07 (мск), источник: Sport24

Панарин догнал легенд НХЛ! Русский форвард вошел в элитную компанию и не оставил шансов лучшему другу Бобровскому

Ужасная игра «Рейнджерс» в большинстве решила все в пользу «Флориды».

Флорида
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Источник: Reuters

Матч между «Рейнджерами» и «Пантерами» был битвой двух из трех лучших команд Восточной конференции, но «Синерубашечники» не смогли полностью соответствовать этому событию. Если не считать фантастической игры голкипера Джонатана Куика, который снова был очень надежен и порадовал болельщиков великолепными сейвами, в большинстве аспектов игры «Рейнджеры» провалились. Например, лучшая в лиге спецбригада большинства нанесла за два шанса лишь пару бросков в створ и забить не сумела. А пятая по надежности спецбригада меньшинства не справилась с Сэмом Райнхартом во втором периоде.

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Итоговый счет был близким (4:3 в пользу «Флориды»), но пять очков отставания «Пантер» теперь сократились, а Сергей Бобровский и компания все больше напоминают самих себя, которые полгода назад проиграли в финале Кубка Стэнли. Главным героем у «Флориды» стал Алексадр Барков, на счету которого ассистентский хет-трик, а у «Рейнджерс» из полевых игроков был заметен лишь Артемий Панарин.

Хлебушек нанес шесть бросков и отметился забитым голом — 20-м в нынешнем сезоне.

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В списке лучших снайперов сезона Панарин идет на пятом месте, на 9 голов отставая от лидера Остона Мэттьюса из «Торонто». В бомбардирском хит-параде он также на пятом месте — у Артемия 47 очков и отставание от лидера Никиты Кучерова составляет 11 баллов.

Панарин стал обладателем любопытного достижения: россиянин преодолел отметки в 250 голов и 500 передач за карьеру, если считать матчи плей-офф. Если брать первые 9 сезонов в НХЛ, то такого достижения добились только настоящие легенды: Яромир Ягр, Яри Курри, Майк Босси и Ги Лефлер.

Сергей Бобровский, бывший партнер Панарина по «Коламбусу», отразил 31 бросок из 34 и одержал 17-ю победу в сезоне. А от Панарина он пропустил в седьмой раз в восьми матчах за карьеру.

Автор: Максим Замятин

Флорида
4:3
1:0, 2:2, 1:1
Рейнджерс
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