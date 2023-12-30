Панарин догнал легенд НХЛ! Русский форвард вошел в элитную компанию и не оставил шансов лучшему другу Бобровскому

Матч между «Рейнджерами» и «Пантерами» был битвой двух из трех лучших команд Восточной конференции, но «Синерубашечники» не смогли полностью соответствовать этому событию. Если не считать фантастической игры голкипера Джонатана Куика, который снова был очень надежен и порадовал болельщиков великолепными сейвами, в большинстве аспектов игры «Рейнджеры» провалились. Например, лучшая в лиге спецбригада большинства нанесла за два шанса лишь пару бросков в створ и забить не сумела. А пятая по надежности спецбригада меньшинства не справилась с Сэмом Райнхартом во втором периоде.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240115&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Итоговый счет был близким (4:3 в пользу «Флориды»), но пять очков отставания «Пантер» теперь сократились, а Сергей Бобровский и компания все больше напоминают самих себя, которые полгода назад проиграли в финале Кубка Стэнли. Главным героем у «Флориды» стал Алексадр Барков, на счету которого ассистентский хет-трик, а у «Рейнджерс» из полевых игроков был заметен лишь Артемий Панарин.

Хлебушек нанес шесть бросков и отметился забитым голом — 20-м в нынешнем сезоне.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240116&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В списке лучших снайперов сезона Панарин идет на пятом месте, на 9 голов отставая от лидера Остона Мэттьюса из «Торонто». В бомбардирском хит-параде он также на пятом месте — у Артемия 47 очков и отставание от лидера Никиты Кучерова составляет 11 баллов.

Панарин стал обладателем любопытного достижения: россиянин преодолел отметки в 250 голов и 500 передач за карьеру, если считать матчи плей-офф. Если брать первые 9 сезонов в НХЛ, то такого достижения добились только настоящие легенды: Яромир Ягр, Яри Курри, Майк Босси и Ги Лефлер.

Сергей Бобровский, бывший партнер Панарина по «Коламбусу», отразил 31 бросок из 34 и одержал 17-ю победу в сезоне. А от Панарина он пропустил в седьмой раз в восьми матчах за карьеру.