«Аризона» всухую обыграла «Анахайм» в гостях

Команды играли на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США). «Аризона Койотс» одержала победу со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

На восьмой минуте в большинстве счёт открыл нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер с передач Ника Шмальца и Александра Керфута. Во втором периоде нападающий Лоусон Круз забросил вторую шайбу гостей. Ему ассистировал Матиас Маччелли. Заключительный игровой отрезок прошёл без заброшенных шайб.