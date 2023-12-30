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11:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сиэтл» обыграл «Филадельфию» и одержал четвертую подряд победу в НХЛ

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. «Сиэтл Кракен» победил в овертайме «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сиэтл
Филадельфия
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Источник: AP 2023

Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Винс Данн (46-я минута) и Джастин Шульц (63). В составе гостей отличился Трэвис Конечны (17).

Российский защитник «Флайерз» Егор Замула за 18 минут на льду результативными действиями не отметился.

«Сиэтл» одержал четвертую подряд победу и занимает в таблице Тихоокеанского дивизиона четвертую строчку, набрав 37 очков в 37 матчах. «Филадельфия» (43 очка, 35 игр) идет в Столичном дивизионе третьей.

В другом матче дня хоккеисты «Аризоны Койотис» на выезде победили «Анахайм Дакс» (2:0), защитники хозяев Илья Любушкин и Павел Минтюков очков не набрали.

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Сиэтл
2:1ОТ
0:1, 0:0, 1:0
Филадельфия
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