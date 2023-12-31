Капризов сделал голевую передачу и набрал очки в шестом матче НХЛ подряд
«Миннесота» проиграла «Виннипегу» со счетом 2:4.
«Миннесота» проиграла «Виннипегу» со счетом 2:4.
ТАСС, 31 декабря. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипегом». Встреча завершилась победой канадской команды со счетом 4:2.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Алекс Аяфалло (4-я минута), Нино Нидеррайтер (15, 27) и Аксель Юнссон-Фьелльбю (43). У проигравших отличились Райан Хартман (31) и Мэттью Болди (41).
Капризов ассистировал в эпизоде со вторым голом «Миннесоты». Российский нападающий отметился баллом за результативность в 6-м матче подряд (4 заброшенные шайбы + 4 результативные передачи). В 34 играх текущего сезона форвард забросил 13 шайб и сделал 21 голевую передачу. По ходу третьего периода Капризов ушел в раздевалку и не смог продолжить матч из-за повреждения.
В составе «Виннипега» голевую передачу сделал Владислав Наместников. В 31 матче чемпионата он набрал 16 (3+13) очков.
«Виннипег» набрал 46 очков после 34 матчей и поднялся на 2-е место в таблице Центрального дивизиона. «Миннесота» с 26 очками в 34 играх располагается на предпоследней, 7-й строчке в Центральном дивизионе.
31 декабря «Миннесота» и «Виннипег» проведут еще один матч между собой. Команды встретятся на домашней площадке «Миннесоты».