Хет-трик Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Тампой»

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей.

В составе «Рейнджерс» хет-трик оформил российский нападающий Артемий Панарин (2-я, 52-я и 56-я минуты), которого признали первой звездой матча. Также у «синерубашечников» отличились Винс Трочек (8) и Крис Крайдер (39). У «Тампы» шайбу забросил российский форвард Никита Кучеров (38).

Артемий Панарин, забросив свою вторую шайбу в матче, набрал свое 100-е очко в календарном 2023-м году. Россиянин добился этого достижения в составе «Рейнджерс» во второй раз в карьере. В 2022 году он набрал 101 очко.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240123&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Панарин стал вторым в истории клуба игроком, кому удалось набрать минимум 100 очков за календарный год два раза и более. Ранее это достижение покорилось Марку Мессье (в 1992 и 1995 годах).