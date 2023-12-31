Хет-трик Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Тампой»
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей.
В составе «Рейнджерс» хет-трик оформил российский нападающий Артемий Панарин (2-я, 52-я и 56-я минуты), которого признали первой звездой матча. Также у «синерубашечников» отличились Винс Трочек (8) и Крис Крайдер (39). У «Тампы» шайбу забросил российский форвард Никита Кучеров (38).
Артемий Панарин, забросив свою вторую шайбу в матче, набрал свое 100-е очко в календарном 2023-м году. Россиянин добился этого достижения в составе «Рейнджерс» во второй раз в карьере. В 2022 году он набрал 101 очко.
Панарин стал вторым в истории клуба игроком, кому удалось набрать минимум 100 очков за календарный год два раза и более. Ранее это достижение покорилось Марку Мессье (в 1992 и 1995 годах).
Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 16 бросков из 21. Вратарь «синерубашечников» Игорь Шестеркин совершил 34 сейва из 35 бросков и был признан второй звездой матча.