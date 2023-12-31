Овечкин прервал серию из трех матчей без шайб, забросив «Нэшвиллу»

ТАСС, 31 декабря. «Вашингтон» дома со счетом 2:3 после серии буллитов уступил «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Люк Евангелиста (3-я минута), Роман Йоси (7).

У «Вашингтона» отличились Бек Маленстин (11) и Александр Овечкин (35), еще одну шайбу российского нападающего не засчитали после челленджа тренера «Нэшвилла».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240122&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин и его одноклубник Евгений Кузнецов не реализовали послематчевые буллиты. Овечкина назвали третьей звездой матча.

21-летний вратарь «Нэшвилла» россиянин Ярослав Аскаров отразил 27 бросков из 29 и был признан первой звездой встречи.

Аскаров стал 171-м голкипером, которому Овечкин забросил шайбу в НХЛ. Только двое хоккеистов забивали большему количеству вратарей — чех Яромир Ягр (178) и канадец Патрик Марло (177).

Овечкин прервал трехматчевую серию без результативных действий и забросил 829-ю шайбу в регулярных чемпионатах, сократив отставание от рекордсмена по этому показателю канадца Уэйна Гретцки до 65 голов.