Овечкин прервал серию из трех матчей без шайб, забросив «Нэшвиллу»
Лучшим игроком матча признали 21-летнего российского вратаря «Нэшвилла» Ярослава Аскарова.
Лучшим игроком матча признали 21-летнего российского вратаря «Нэшвилла» Ярослава Аскарова.
ТАСС, 31 декабря. «Вашингтон» дома со счетом 2:3 после серии буллитов уступил «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Люк Евангелиста (3-я минута), Роман Йоси (7).
У «Вашингтона» отличились Бек Маленстин (11) и Александр Овечкин (35), еще одну шайбу российского нападающего не засчитали после челленджа тренера «Нэшвилла».
Овечкин и его одноклубник Евгений Кузнецов не реализовали послематчевые буллиты. Овечкина назвали третьей звездой матча.
21-летний вратарь «Нэшвилла» россиянин Ярослав Аскаров отразил 27 бросков из 29 и был признан первой звездой встречи.
Аскаров стал 171-м голкипером, которому Овечкин забросил шайбу в НХЛ. Только двое хоккеистов забивали большему количеству вратарей — чех Яромир Ягр (178) и канадец Патрик Марло (177).
Овечкин прервал трехматчевую серию без результативных действий и забросил 829-ю шайбу в регулярных чемпионатах, сократив отставание от рекордсмена по этому показателю канадца Уэйна Гретцки до 65 голов.
«Нэшвилл» с 41 очком после 37 матчей идет четвертым в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Вашингтон» проиграл четвертый матч подряд и с 40 очками после 34 встреч занимает пятое место в Столичном дивизионе. Обе команды проведут следующий матч в ночь на 3 января по московскому времени. «Нэшвилл» примет «Чикаго», «Вашингтон» на выезде сыграет с «Питтсбургом».