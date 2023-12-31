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03:00
Вашингтон
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Б
23
03:00
Питтсбург
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09:39 (мск), источник: ТАСС

Овечкин прервал серию из трех матчей без шайб, забросив «Нэшвиллу»

Лучшим игроком матча признали 21-летнего российского вратаря «Нэшвилла» Ярослава Аскарова.

Вашингтон
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Источник: AP 2023

ТАСС, 31 декабря. «Вашингтон» дома со счетом 2:3 после серии буллитов уступил «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Люк Евангелиста (3-я минута), Роман Йоси (7).

У «Вашингтона» отличились Бек Маленстин (11) и Александр Овечкин (35), еще одну шайбу российского нападающего не засчитали после челленджа тренера «Нэшвилла».

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин и его одноклубник Евгений Кузнецов не реализовали послематчевые буллиты. Овечкина назвали третьей звездой матча.

21-летний вратарь «Нэшвилла» россиянин Ярослав Аскаров отразил 27 бросков из 29 и был признан первой звездой встречи.

Аскаров стал 171-м голкипером, которому Овечкин забросил шайбу в НХЛ. Только двое хоккеистов забивали большему количеству вратарей — чех Яромир Ягр (178) и канадец Патрик Марло (177).

Овечкин прервал трехматчевую серию без результативных действий и забросил 829-ю шайбу в регулярных чемпионатах, сократив отставание от рекордсмена по этому показателю канадца Уэйна Гретцки до 65 голов.

«Нэшвилл» с 41 очком после 37 матчей идет четвертым в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Вашингтон» проиграл четвертый матч подряд и с 40 очками после 34 встреч занимает пятое место в Столичном дивизионе. Обе команды проведут следующий матч в ночь на 3 января по московскому времени. «Нэшвилл» примет «Чикаго», «Вашингтон» на выезде сыграет с «Питтсбургом».

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Вашингтон
2:3Б
1:2, 1:0, 0:0, 0:0
Нэшвилл
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