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03:00
Вашингтон
Нэшвилл
Б
23
03:00
Питтсбург
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10:09 (мск), источник: ТАСС

Малкин забил гол и отдал результативную передачу в матче НХЛ против «Сент-Луиса»

Российского нападающего признали первой звездой встречи.

Питтсбург
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Источник: AP 2023

ТАСС, 31 декабря. «Питтсбург» дома со счетом 4:2 обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 12, 31.12.2023, 3:00

Питтсбург4Сент-Луис2

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Дрю О’Коннор (16-я минута), Евгений Малкин (27), Джефф Картер (45) и Сидни Кросби (59). У проигравших отличились Роберт Томас (22) и Каспери Капанен (51). Малкин также оформил результативную передачу в эпизоде с первой шайбой «Питтсбурга» и был признан первой звездой матча.

«Питтсбург» занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав в 34 играх 38 очков. «Сент-Луис» идет шестым в Центральном дивизионе с 37 очками после 36 игр. В следующем матче «Питтсбург» в ночь на 1 января по московскому времени примет «Нью-Йорк Айлендерс», «Сент-Луис» в ночь на 5 января по московскому времени дома сыграет с «Ванкувером».

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 12, 31.12.2023, 1:00

Баффало3Коламбус2ОТ

В других матчах игрового дня «Баффало» дома обыграл «Коламбус» (3:2 ОТ). Нападающий гостей Дмитрий Воронков и Егор Чинахов отметились результативными передачам, их одноклубник голкипер Даниил Тарасов отразил 39 бросков из 42.

«Бостон» дома переиграл «Нью-Джерси» (5:2). 23-летний российский нападающий хозяев Георгий Меркулов дебютировал в НХЛ, он провел на льду 15 минут 8 секунд и не отметился результативными действиями.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 12, 31.12.2023, 3:00

Бостон5Нью-Джерси2

«Каролина» на выезде обыграла «Торонто» (3:2). В составе победителей нападающий Андрей Свечников отдал две результативные передачи и стал третьей звездой матча, голкипер Петр Кочетков отразил 25 бросков из 27.

«Флорида» дома оказалась сильнее «Монреаля» (4:1). «Эдмонтон» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» (3:2 после буллитов).

Торонто
2:3
0:1, 0:1, 2:1
Каролина
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