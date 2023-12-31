Малкин забил гол и отдал результативную передачу в матче НХЛ против «Сент-Луиса»

ТАСС, 31 декабря. «Питтсбург» дома со счетом 4:2 обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 12, 31.12.2023, 3:00 Питтсбург 4 Сент-Луис 2

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Дрю О’Коннор (16-я минута), Евгений Малкин (27), Джефф Картер (45) и Сидни Кросби (59). У проигравших отличились Роберт Томас (22) и Каспери Капанен (51). Малкин также оформил результативную передачу в эпизоде с первой шайбой «Питтсбурга» и был признан первой звездой матча.

«Питтсбург» занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав в 34 играх 38 очков. «Сент-Луис» идет шестым в Центральном дивизионе с 37 очками после 36 игр. В следующем матче «Питтсбург» в ночь на 1 января по московскому времени примет «Нью-Йорк Айлендерс», «Сент-Луис» в ночь на 5 января по московскому времени дома сыграет с «Ванкувером».

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 12, 31.12.2023, 1:00 Баффало 3 Коламбус 2 ОТ

В других матчах игрового дня «Баффало» дома обыграл «Коламбус» (3:2 ОТ). Нападающий гостей Дмитрий Воронков и Егор Чинахов отметились результативными передачам, их одноклубник голкипер Даниил Тарасов отразил 39 бросков из 42.

«Бостон» дома переиграл «Нью-Джерси» (5:2). 23-летний российский нападающий хозяев Георгий Меркулов дебютировал в НХЛ, он провел на льду 15 минут 8 секунд и не отметился результативными действиями.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 12, 31.12.2023, 3:00 Бостон 5 Нью-Джерси 2

«Каролина» на выезде обыграла «Торонто» (3:2). В составе победителей нападающий Андрей Свечников отдал две результативные передачи и стал третьей звездой матча, голкипер Петр Кочетков отразил 25 бросков из 27.